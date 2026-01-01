الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

اعتبارًا من اليوم.. معبر العريضة مغلق "مؤقتًا"

2026-01-01 | 09:49
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اعتبارًا من اليوم.. معبر العريضة مغلق &quot;مؤقتًا&quot;
اعتبارًا من اليوم.. معبر العريضة مغلق "مؤقتًا"

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

"تعلن المديرية العامة للأمن العام إغلاق معبر العريضة الحدودي بشكل مؤقت اعتباراً من اليوم، وذلك بسبب ارتفاع منسوب النهر والأضرار التي لحقت بالجسر الرابط بين ضفتي المعبر على الجانب السوري. ويأتي هذا الإجراء حفاظاً على السلامة العامة وضمان سلاسة حركة العبور.
وأضاف البيان: "نود إعلامكم بأن الدخول إلى الأراضي اللبنانية والخروج منها متاح عبر مركزَي المصنع والقاع الحدوديين، حيث تستمر الحركة فيهما بشكل طبيعي وفق الإجراءات المعتادة.
وسيتم إبلاغكم بأي تحديثات أو تغييرات فور الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة، مع التذكير بضرورة متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام والالتزام بالتوجيهات حفاظاً على السلامة الشخصية".
 
مقالات ذات صلة
اعتبارًا من اليوم.. معبر العريضة مغلق "مؤقتًا"

محليات

الأمن العام

معبر العريضة

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لبنان سيدخل مرحلة مفصلية دقيقة! (الأنباء الالكترونية)
عشية رأس السنة… سلام يوجّه رسالة أمل إلى اللبنانيين

اقرأ ايضا في محليات

بفيديو اعتراف.. أول ظهور لأبو عمر "الامير الوهمي" (فيديو)
14:38

بفيديو اعتراف.. أول ظهور لأبو عمر "الامير الوهمي" (فيديو)

"الجديد" تحصل على فيديو من اعترافات مصطفى حسيان الملقب بأبو عمر "الأمير الوهمي"، قبيل تسليمه الى استخبارات الجيش، في واحدة من أخطر عمليات الاحتيال السياسي – المالي التي بدأت عام 2018،

14:38

بفيديو اعتراف.. أول ظهور لأبو عمر "الامير الوهمي" (فيديو)

"الجديد" تحصل على فيديو من اعترافات مصطفى حسيان الملقب بأبو عمر "الأمير الوهمي"، قبيل تسليمه الى استخبارات الجيش، في واحدة من أخطر عمليات الاحتيال السياسي – المالي التي بدأت عام 2018،

يحدث الآن

اخترنا لك
بفيديو اعتراف.. أول ظهور لأبو عمر "الامير الوهمي" (فيديو)
14:38
سقوط 7 جرحى في إشكال عائلي داخل مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت
14:13
مصدر سياسي متابع للجديد: لا فقراء أو محدودي الدخل من السياسيين المستهدفين خاصة وأن ثنائية الشيخ - الأمير كانت تعمل ضمن منهجية مسبقة قوامها الأغنياء فقط
12:57
مصدر سياسي متابع للجديد: بحسب تقديرات أمنية وبناءً للمبالغ التي أفصح عنها الشهود قد يتراوح المبلغ بين 3 و4 مليون دولار أميركي
12:57
معلومات الجديد: التحقيق مع عريمط تناول شقين الأول مالي والثاني سياسي
12:57
معلومات الجديد: عريمط حاول في بداية الأمر التنصل من المسؤولية في ملف الأمير الوهمي رافعاً التهم عن نفسه وملقياً بها على عاتق الشيخ السبسبي
12:56
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026