المتحدث باسم وزارة الداخلية: لا صحة لما تتداوله بعض المنصات بشأن وقوع حادث أمني استهدف الرئيس أحمد الشرع وعددا من القيادات
المتحدث باسم وزارة الداخلية: لا صحة لما تتداوله بعض المنصات بشأن وقوع حادث أمني استهدف الرئيس أحمد الشرع وعددا من القيادات
بلدية الصويري تقطع الطريق بإتجاه المنارة و تحوّل السير من مفرق دار الحنان بإتجاه الخيارة
بلدية الصويري تقطع الطريق بإتجاه المنارة و تحوّل السير من مفرق دار الحنان بإتجاه الخيارة
رويترز: بيانات الشحن تُظهر أن ناقلة نفط مستأجرة من شركة شيفرون تحمل نفطًا خامًا فنزويليًا غادرت المياه الفنزويلية متجهة إلى ساحل خليج الولايات المتحدة
رويترز: بيانات الشحن تُظهر أن ناقلة نفط مستأجرة من شركة شيفرون تحمل نفطًا خامًا فنزويليًا غادرت المياه الفنزويلية متجهة إلى ساحل خليج الولايات المتحدة
محليات

بعد موجة الصقيع.. إليكم حالة الطقس!

2026-01-05 | 05:55
بعد موجة الصقيع.. إليكم حالة الطقس!
بعد موجة الصقيع.. إليكم حالة الطقس!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة، كما يبقى التحذير من خطر الإنزلاقات على الطرق الداخلية والجبلية بدءا من 1500 متر، بسبب تكون الجليد خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  

منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وبقاء الأجواء الباردة خلال الليل بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، حتى فجر يوم الجمعة حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا جنوب ايطاليا يقترب تدريجا ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة يؤدي الى طقس متقلب وماطر مع عواصف رعدية ورياح ناشطة وثلوج على المرتفعات . 

تحذير: من خطر الانزلاق بسبب تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 12 و 19، في طرابلس بين 9 و 17 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  

قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تبقى الأجواء الباردة خلال الليل بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع التحذير من تكون طبقات من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، اعتبارا من ارتفاع 1400 متر.

الثلاثاء:  

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة، كما يبقى التحذير من خطر الإنزلاقات على الطرق الداخلية والجبلية بدءا من 1500 متر، بسبب تكون الجليد خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الأربعاء:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

الخميس:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس ال 24 درجة ساحلا، يتحول الطقس مساء الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة وتنشط الرياح وتصل سرعتها فجر يوم الجمعة لحدود ال 60 كلم/س.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 22 درجة، فوق الجبال من درجتين الى 15 درجة، في الداخل من درجة الى 18 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:20 درجة.

-الضغط الجوي: 768 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:6,43

-ساعة غروب الشمس: 16,43

بعد موجة الصقيع.. إليكم حالة الطقس!

محليات

الطقس

لبنان

