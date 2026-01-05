بعد العاصفة الثلجية فاريا تستقبل متزلجين من لبنان والخارج

المتحدث باسم وزارة الداخلية: لا صحة لما تتداوله بعض المنصات بشأن وقوع حادث أمني استهدف الرئيس أحمد الشرع وعددا من القيادات

المتحدث باسم وزارة الداخلية: لا صحة لما تتداوله بعض المنصات بشأن وقوع حادث أمني استهدف الرئيس أحمد الشرع وعددا من القيادات

المتحدث باسم وزارة الداخلية: لا صحة لما تتداوله بعض المنصات بشأن وقوع حادث أمني استهدف الرئيس أحمد الشرع وعددا من القيادات

رويترز: بيانات الشحن تُظهر أن ناقلة نفط مستأجرة من شركة شيفرون تحمل نفطًا خامًا فنزويليًا غادرت المياه الفنزويلية متجهة إلى ساحل خليج الولايات المتحدة