لساعات قليلة.. الرئيس عون يزور قبرص!

علمت "نداء الوطن" أن "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يقوم غدًا الأربعاء بزيارة خاطفة إلى قبرص تستمر لساعات، تلبية لدعوة رسمية من نظيره القبرصي للمشاركة في احتفال انتقال رئاسة الاتحاد الأوروبي إلى قبرص. وتشكل الزيارة محطة دبلوماسية بالغة الأهمية، إذ من المقرر أن يعقد الرئيس عون سلسلة لقاءات مكثفة مع قادة أوروبيين ومسؤولين أمميين، تتركز على سبل درء خطر الحرب الإسرائيلية عن لبنان، وتفعيل مسار التفاوض الجدي لتنفيذ القرار 1701 واتفاقية وقف الأعمال العدائية، في محاولة لاستثمار الزخم الأوروبي المستجد لمنع انزلاق الوضع اللبناني إلى مواجهة مفتوحة".

