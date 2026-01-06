بعد الغارات الاسرائيلية الأخيرة.. بيان جديد للرئيس عون!

واعتبر ان مواصلة اسرائيل لاعتداءاتها هدفه افشال كل المساعي التي تبذل محلياً وإقليمياً ودولياً بهدف وقف التصعيد الاسرائيلي المستمر ، على رغم التجاوب الذي أبداه مع هذه المساعي على مختلف المستويات، والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لبسط سلطتها على منطقة جنوب الليطاني والتي نفذها بحرفية والتزام ودقة.وجدد الرئيس عون الدعوة إلى المجتمع الدولي للتدخل بفاعلية لوضع حد لتمادي في اعتداءاتها على لبنان، وتمكين لجنة " الميكانيزم" من انجاز المهمات الموكولة اليها بتوافق الأطراف المعنيين والدعم الدولي.