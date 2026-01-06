بعد الغارات الاسرائيلية الأخيرة.. بيان جديد للرئيس عون!

واعتبر الرئيس عون
ان مواصلة اسرائيل لاعتداءاتها هدفه افشال كل المساعي التي تبذل محلياً وإقليمياً ودولياً بهدف وقف التصعيد الاسرائيلي المستمر ، على رغم التجاوب الذي أبداه لبنان
مع هذه المساعي على مختلف المستويات، والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية
لبسط سلطتها على منطقة جنوب الليطاني والتي نفذها الجيش اللبناني
بحرفية والتزام ودقة.
وجدد الرئيس عون الدعوة إلى المجتمع الدولي للتدخل بفاعلية لوضع حد لتمادي إسرائيل
في اعتداءاتها على لبنان، وتمكين لجنة " الميكانيزم" من انجاز المهمات الموكولة اليها بتوافق الأطراف المعنيين والدعم الدولي.