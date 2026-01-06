الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

بعد الغارات الاسرائيلية الأخيرة.. بيان جديد للرئيس عون!

2026-01-06 | 01:27
بعد الغارات الاسرائيلية الأخيرة.. بيان جديد للرئيس عون!
بعد الغارات الاسرائيلية الأخيرة.. بيان جديد للرئيس عون!

دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداءات الاسرائيلية التي طاولت في الساعات الماضية بلدات بقاعية وجنوبية عدة وصولا إلى مدينة صيدا، معتبراً انها تطرح علامات استفهام كثيرة لجهة وقوعها عشية اجتماع لجنة " الميكانيزم " غداً التي يفترض ان تعمل على وقف الأعمال العدائية والبحث في الاجراءات العملية لاعادة الامن والاستقرار إلى الجنوب ومنها انسحاب القوات الاسرائيلية حتى الحدود الجنوبية وإطلاق الاسرى اللبنانيين واستكمال انتشار الجيش اللبناني تطبيقاً لقرار مجلس الامن الرقم ١٧٠١.

واعتبر الرئيس عون ان مواصلة اسرائيل لاعتداءاتها هدفه افشال كل المساعي التي تبذل محلياً وإقليمياً ودولياً بهدف وقف التصعيد الاسرائيلي  المستمر ، على رغم التجاوب الذي أبداه لبنان مع هذه المساعي على مختلف المستويات، والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها على منطقة جنوب الليطاني والتي نفذها الجيش اللبناني بحرفية والتزام ودقة.

وجدد الرئيس عون الدعوة إلى المجتمع الدولي للتدخل بفاعلية لوضع حد لتمادي إسرائيل في اعتداءاتها على لبنان، وتمكين لجنة " الميكانيزم" من انجاز المهمات الموكولة اليها بتوافق الأطراف المعنيين والدعم الدولي.
 
جوزاف عون

الرئيس عون

محليات

جوزاف عون

الرئيس عون

دون إنذار.. غارة اسرائيلية ليلاً ودمار هائل! (فيديو)
الرئيس عون: لبنان متجاوب مع المساعي الدولية والجيش اللبناني ينفذ اجراءات الحكومة جنوب الليطاني بحرفية والتزام ودقة

عن الاستشارات النيابية وتدخل "أبو عمر".. بيان لـ ميقاتي!
02:57

عن الاستشارات النيابية وتدخل "أبو عمر".. بيان لـ ميقاتي!

صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:

02:57

عن الاستشارات النيابية وتدخل "أبو عمر".. بيان لـ ميقاتي!

صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:

"موظف جمع اشتراكات دون إيصالات".. بقبضة أمن الدولة!
02:29

"موظف جمع اشتراكات دون إيصالات".. بقبضة أمن الدولة!

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

02:29

"موظف جمع اشتراكات دون إيصالات".. بقبضة أمن الدولة!

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

عن الاستشارات النيابية وتدخل "أبو عمر".. بيان لـ ميقاتي!
02:57
الوكالة الوطنية: يحلق في هذه الاثناء الطيران المسير فوق الجنوب
02:39
"موظف جمع اشتراكات دون إيصالات".. بقبضة أمن الدولة!
02:29
دون إنذار.. غارة اسرائيلية ليلاً ودمار هائل! (فيديو)
01:41
الرئيس عون: لبنان متجاوب مع المساعي الدولية والجيش اللبناني ينفذ اجراءات الحكومة جنوب الليطاني بحرفية والتزام ودقة
01:26
الرئيس عون: مواصلة اسرائيل لاعتداءاتها هدفه افشال كل المساعي لوقف التصعيد الاسرائيلي المستمر
01:26
