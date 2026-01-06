مراسل الجديد: غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة كفردونين في قضاء بنت جبيل

شهدت بلدة برج العرب في عكار حدثاً فريداً وغير مسبوق في لبنان، حيث ولدت في مزرعة الحاج أسعد شخيدم عجلة ذات رأسين، في حالة نادرة جداً لا تسجل إلا في عدد محدود من الحيوانات حول العالم.

