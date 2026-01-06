مراسل الجديد: إصابات في الغارة على كفردونين

شهدت بلدة برج العرب في عكار حدثاً فريداً وغير مسبوق في لبنان، حيث ولدت في مزرعة الحاج أسعد شخيدم عجلة ذات رأسين، في حالة نادرة جداً لا تسجل إلا في عدد محدود من الحيوانات حول العالم.
نشرت قوى الأمن الداخلي دوريات على الأحصنة في عدد من شوارع العاصمة بيروت.
عقد وفد من نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان ضم النقيب جورج البركس وامين السر حسن جعفر ونائب الرئيس فادي ابوشقرا اجتماعاً تنسيقياً مع رئيس اتحاد ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس تباحثوا خلاله بمعانات اصحاب المحطات وبالمواقف المتوجب اتخاذها والسبل لتحقيق مطالبهم ولا سيما الجعالة وتراخيص الاستثمار والعمالة الاجنبية.