4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة.. والجيش الإسرائيلي يزعم

2026-01-06 | 09:56
الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة.. والجيش الإسرائيلي يزعم
الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة.. والجيش الإسرائيلي يزعم

افاد مراسل الجديد ان مسيرة اسرائيلية اغارت على بلدة كفردونين في قضاء بنت جبيل، ما ادى الى تسجيل عدد من الإصابات.

كما واستهدف الجيش الإسرائيلي منزلًا في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى سقوط شهيدين.

وفي وقت لاحق، زعم الجيش الإسرائيلي استهدف عناصر من "حزب الله" في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان".

الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة.. والجيش الإسرائيلي يزعم

محليات

الجنوب

غارات

إستهدفات

Aljadeed
لبنان تلقى رسائل.. والهجوم المحتمل: غارات مُركّزة وإنزالات؟ (نداء الوطن)
مراسل الجديد: استهداف مبنى بين صيدا والغازية عند مفرق مغدوشة بالقرب من حلويات الإخلاص

اقرأ ايضا في محليات

"عجلة برأسين".. معجزة في بلدة لبنانية!
11:11

"عجلة برأسين".. معجزة في بلدة لبنانية!

شهدت بلدة برج العرب في عكار حدثاً فريداً وغير مسبوق في لبنان، حيث ولدت في مزرعة الحاج أسعد شخيدم عجلة ذات رأسين، في حالة نادرة جداً لا تسجل إلا في عدد محدود من الحيوانات حول العالم.

11:11

"عجلة برأسين".. معجزة في بلدة لبنانية!

شهدت بلدة برج العرب في عكار حدثاً فريداً وغير مسبوق في لبنان، حيث ولدت في مزرعة الحاج أسعد شخيدم عجلة ذات رأسين، في حالة نادرة جداً لا تسجل إلا في عدد محدود من الحيوانات حول العالم.

بهدف ضبط المرور.. دوريات على الحصان (فيديو)
11:00

بهدف ضبط المرور.. دوريات على الحصان (فيديو)

نشرت قوى الأمن الداخلي دوريات على الأحصنة في عدد من شوارع العاصمة بيروت.

11:00

بهدف ضبط المرور.. دوريات على الحصان (فيديو)

نشرت قوى الأمن الداخلي دوريات على الأحصنة في عدد من شوارع العاصمة بيروت.

أصحاب محطات المحروقات وقطاع النقل البري: تنسيق وتحرك مرتقب
10:17

أصحاب محطات المحروقات وقطاع النقل البري: تنسيق وتحرك مرتقب

عقد وفد من نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان ضم النقيب جورج البركس وامين السر حسن جعفر ونائب الرئيس فادي ابوشقرا اجتماعاً تنسيقياً مع رئيس اتحاد ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس تباحثوا خلاله بمعانات اصحاب المحطات وبالمواقف المتوجب اتخاذها والسبل لتحقيق مطالبهم ولا سيما الجعالة وتراخيص الاستثمار والعمالة الاجنبية.

10:17

أصحاب محطات المحروقات وقطاع النقل البري: تنسيق وتحرك مرتقب

عقد وفد من نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان ضم النقيب جورج البركس وامين السر حسن جعفر ونائب الرئيس فادي ابوشقرا اجتماعاً تنسيقياً مع رئيس اتحاد ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس تباحثوا خلاله بمعانات اصحاب المحطات وبالمواقف المتوجب اتخاذها والسبل لتحقيق مطالبهم ولا سيما الجعالة وتراخيص الاستثمار والعمالة الاجنبية.

"عجلة برأسين".. معجزة في بلدة لبنانية!
11:11
بهدف ضبط المرور.. دوريات على الحصان (فيديو)
11:00
أصحاب محطات المحروقات وقطاع النقل البري: تنسيق وتحرك مرتقب
10:17
غارة ومبنى سُويّ أرضاً.. الجديد في الغازية (فيديو)
09:03
مراسل الجديد: إصابات في الغارة على كفردونين
09:00
بعد اعتداء سينيق.. هذا ما تعهد به البزري
08:56
