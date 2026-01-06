معلومات الجديد: اقتصار الاجتماع على الجانب التقني جاء على خلفية إشكال في اجتماع اللجنة الأخير أدى إلى خروج الجنرال الفرنسي

معلومات الجديد: الجانب الأميركي يدعو إلى مشاركة دبلوماسيين في اللجان مقابل اتفاق بين الرؤساء الثلاثة على مشاركة مدنيين بصفة خبراء وتقنيين في اللجان بعد وقف الأعمال العدائية