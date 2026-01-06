الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

معلومات الجديد: خلال التحقيق سأل الحجّار عن علاقة عريمط بفنيانوس فأكد الأخير أنه لم يتلقَّ منه أي اتصال

2026-01-06 | 13:29
معلومات الجديد: خلال التحقيق سأل الحجّار عن علاقة عريمط بفنيانوس فأكد الأخير أنه لم يتلقَّ منه أي اتصال
معلومات الجديد: خلال التحقيق سأل الحجّار عن علاقة عريمط بفنيانوس فأكد الأخير أنه لم يتلقَّ منه أي اتصال
معلومات الجديد: خلال التحقيق سأل الحجّار عن علاقة عريمط بفنيانوس فأكد الأخير أنه لم يتلقَّ منه أي اتصال

محليات

دون إنذار.. غارة اسرائيلية ليلاً ودمار هائل! (فيديو)
بعد الغارات الاسرائيلية الأخيرة.. بيان جديد للرئيس عون!

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرين كانا يعملان على إعادة ترميم بنى تحتية عسكرية لحزب الله
14:30
مخيّم سوري تحت حماية "حزب الله"
14:21
معلومات الجديد: استمع القاضي جمال الحجار إلى الوزير السابق يوسف فنيانوس الذي أشار إلى أنّ أبو عمر اتصل به ثلاث مرات قبل الانتخابات الرئاسية ليؤكد تأييد الديوان الملكي لرئاسة سليمان فرنجية
13:28
مصادر حزب الله للجديد: لاصحة لأي مبادرة أو زيارة سيقوم بها وفد من الحزب الى القاهرة حتى الساعة
13:27
مصادر عين التينة عن زيارة بري للقاهرة: الزيارة كانت عائلية فقط
13:26
مصادر مواكبة للميكانيزم للجديد: من المحتمل أن يكون التصعيد الاسرائيلي عشية جلسة مجلس الوزراء كما اعتادت اسرائيل قبيل الاستحقاقات الحكومية
13:21
