بعد قرار ترامب.. كيف تأثرت أسعار النفط؟

انخفضت أسعار بعد أن قال الرئيس الأميركي إن فنزويلا "‍ستسلم" ما بين 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى .

وانخفض ‍خام غرب الوسيط الأميركي 78 سنتا أو 1.37% إلى 56.35 للبرميل بحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أو 1% إلى 60.09 دولار للبرميل.



وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار في جلسة التداول السابقة، حيث ⁠وازنت السوق بين توقعات وفرة المعروض العالمي هذا العام وبين عدم اليقين بشأن إنتاج الخام الفنزويلي بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، وفق " ".



وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "سيُباع هذا بسعره في السوق، أتحكم في هذه الأموال، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة، لضمان استخدامها لصالح شعب فنزويلا والولايات المتحدة!"