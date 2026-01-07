بعد قرار ترامب.. كيف تأثرت أسعار النفط؟

وانخفض خام غرب تكساس
الوسيط الأميركي 78 سنتا أو 1.37% إلى 56.35 دولار
للبرميل بحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أو 1% إلى 60.09 دولار للبرميل.
وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار في جلسة التداول السابقة، حيث وازنت السوق بين توقعات وفرة المعروض العالمي هذا العام وبين حالة
عدم اليقين بشأن إنتاج الخام الفنزويلي بعد اعتقال الولايات المتحدة
الرئيس نيكولاس مادورو، وفق "رويترز
".
وقال ترامب
في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "سيُباع هذا النفط
بسعره في السوق، وسوف
أتحكم في هذه الأموال، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة، لضمان استخدامها لصالح شعب فنزويلا والولايات المتحدة!"