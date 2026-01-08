جلسة حاسمة: بعبدا وتل أبيب على مفترق الحرب أو السلام؟ (نداء الوطن)

جاء في صحيفة :



أوضح مصدر سياسي رفيع لـ " " أن الموقف اللبناني الرسمي من مسألة حصرية السلاح وتنفيذ القرار 1701 واتفاقية وقف الأعمال العدائية، يقوم على مقاربة سيادية متدرجة تستند إلى تعزيز دور الدولة والجيش حصرًا، بالتوازي مع تحمّل مسؤولياته حيال الانتهاكات .

