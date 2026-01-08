عاجل
سعيد: نطالب باسترداد أموال مصرف لبنان لنساهم مع الدولة في إعادة سداد الودائع
سعيد: نطالب باسترداد أموال مصرف لبنان لنساهم مع الدولة في إعادة سداد الودائع
حاكم مصرف لبنان: اتّخذ مصرف لبنان صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر لأنّ الأموال كان يجب أن تعود له
حاكم مصرف لبنان: اتّخذ مصرف لبنان صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر لأنّ الأموال كان يجب أن تعود له
حاكم مصرف لبنان: يعمل المصرف مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج التي جرى الاستيلاء عليها عبر شركات ومسؤولين وأفراد تآمروا على أموال مصرف لبنان
حاكم مصرف لبنان: يعمل المصرف مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج التي جرى الاستيلاء عليها عبر شركات ومسؤولين وأفراد تآمروا على أموال مصرف لبنان
محليات

رئاسة الجمهورية: أدعو المجتمع الدولي الى مساعدة لبنان لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومنع وصول الاسلحة لأي جهة باستثناء القوى الشرعية

2026-01-08 | 03:43
رئاسة الجمهورية: أدعو المجتمع الدولي الى مساعدة لبنان لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومنع وصول الاسلحة لأي جهة باستثناء القوى الشرعية
رئاسة الجمهورية: أدعو المجتمع الدولي الى مساعدة لبنان لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومنع وصول الاسلحة لأي جهة باستثناء القوى الشرعية
رئاسة الجمهورية: أدعو المجتمع الدولي الى مساعدة لبنان لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومنع وصول الاسلحة لأي جهة باستثناء القوى الشرعية

محليات

الجمهورية:

المجتمع

الدولي

مساعدة

لبنان

لتطبيق

اتفاق

إطلاق

النار

الاسلحة

باستثناء

القوى

الشرعية

Aljadeed
الرئيس عون: أعرب عن تقديري لدور قوانا المسلحة اللبنانية في بسط سلطة الدولة
زيارة لوزير الخارجية الإيراني الى لبنان … التفاصيل مع مراسل الجديد

سعيد: نطالب باسترداد أموال مصرف لبنان لنساهم مع الدولة في إعادة سداد الودائع
06:07
حاكم مصرف لبنان: اتّخذ مصرف لبنان صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر لأنّ الأموال كان يجب أن تعود له
05:58
حاكم مصرف لبنان: يعمل المصرف مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج التي جرى الاستيلاء عليها عبر شركات ومسؤولين وأفراد تآمروا على أموال مصرف لبنان
05:57
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية تحلق في أجواء مدينة بعلبك
05:48
مؤتمر صحافي لحاكم مصرف لبنان لإعلان إجراءات قانونية وقضائية
05:40
معلومات الجديد : توجه الى تعيين القاضي سهير الحركة بدلاً من القاضي علي ابرهيم في هيئة التحقيق الخاصة
05:36
