سعيد: نطالب باسترداد أموال مصرف لبنان لنساهم مع الدولة في إعادة سداد الودائع
سعيد: نطالب باسترداد أموال مصرف لبنان لنساهم مع الدولة في إعادة سداد الودائع
حاكم مصرف لبنان: اتّخذ مصرف لبنان صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر لأنّ الأموال كان يجب أن تعود له
حاكم مصرف لبنان: اتّخذ مصرف لبنان صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر لأنّ الأموال كان يجب أن تعود له
حاكم مصرف لبنان: يعمل المصرف مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج التي جرى الاستيلاء عليها عبر شركات ومسؤولين وأفراد تآمروا على أموال مصرف لبنان
حاكم مصرف لبنان: يعمل المصرف مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج التي جرى الاستيلاء عليها عبر شركات ومسؤولين وأفراد تآمروا على أموال مصرف لبنان
محليات
الرئيس بري يعلن تأييده لبيان قيادة الجيش
2026-01-08 | 04:07
الرئيس بري يعلن تأييده لبيان قيادة الجيش
معلومات الجديد: المطلوب إعلان قيادة الجيش والحكومة اللبنانية صراحة الانتهاء من عملية حصر السلاح جنوب الليطاني
الجيش الإسرائيلي: بدء مناورات على مستوى قيادة الأركان للتعامل مع حالة حرب
عن "صلاحيات بري".. بيان لـ جعجع!
الرئيس بري يعلن تأييده لبيان قيادة الجيش
محليات
تأييده
لبيان
قيادة
الجيش
العودة الى الأعلى
بري: انجازات الجيش كاملة لولا احتلال إسرائيل لنقاط عديدة وللخروقات اليومية
معلومات "الجديد": تفاهم بين الرؤساء يقضي بأنه بعد صدور بيان الجيش اللبناني بشأن المرحلة الأولى من حصر السلاح جنوب الليطاني يصدر بيان عن رئاسة الجمهورية يليه بيانان عن الرئاستين الثانية والثالثة دعماً
