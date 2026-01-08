المركزي يدّعي ضد شركة لسلامة.. وسعيد: نطالب باسترداد أموال مصرف لبنان

أعلن حاكم ان إجراءات قانونيّة وقضائية تستهدف أي شخص ثبت أنّه اختلس أو أساء استعمال أموال مصرف ما أدّى الى استنزاف موجودات المصرف كما تستهدف الإجراءات كل من خالف تعاميم "المركزي"

وأضاف في مؤتمر صحافي: "يعمل مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج التي جرى الاستيلاء عليها عبر شركات ومسؤولين وأفراد تآمروا على أموال مصرف ".



وتابع حاكم المركزي: "مصرف لبنان إتخذ صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر لأنّ الأموال كان يجب أن تعود له".

مع الإشارة الى ان الشركة مملوكة من رجا شقيق حاكم مصرف لبنان السابق



وختم: "نطالب باسترداد أموال مصرف لبنان لنساهم مع الدولة في إعادة سداد الودائع"