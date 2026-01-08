المركزي يدّعي ضد شركة لسلامة.. وسعيد: نطالب باسترداد أموال مصرف لبنان

وأضاف سعيد
في مؤتمر صحافي: "يعمل مصرف لبنان
مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج التي جرى الاستيلاء عليها عبر شركات ومسؤولين وأفراد تآمروا على أموال مصرف لبنان
".
وتابع حاكم المركزي: "مصرف لبنان إتخذ صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر لأنّ الأموال كان يجب أن تعود له".
مع الإشارة الى ان الشركة مملوكة من رجا سلامة
شقيق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.
وختم: "نطالب باسترداد أموال مصرف لبنان لنساهم مع الدولة في إعادة سداد الودائع"