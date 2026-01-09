"أكثر من نصف مليون سوري".. وزيرة تكشف أرقاماً عن النزوح!

اليوم
، وللمرة الأولى منذ بداية أزمة النزوح السوري عام 2011، يستطيع لبنان
أن يثبت بالأرقام واقع العودة:
فقد غادر أكثر من نصف مليون نازح سوري لبنان بطريقة آمنة ومستدامة خلال عام 2025، وفقًا لبيانات المديرية العامة للأمن العام
اللبناني، وانعكاس ذلك بشطب أسمائهم من سجلات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
.
خلال عام 2025، جرى تتبّع عودة 501,603 نازحين سوريين غادروا لبنان فعليًا، في إنجاز غير مسبوق تحقّق للمرة الأولى نتيجة عمل حكومي منظّم وهادف، وسياسة واضحة.
وستواصل اللجنة الحكومية المعنية متابعة تنفيذ العودة المنظّمة والمستدامة خلال عام 2026، بالتنسيق مع الحكومة السورية
والشركاء الدوليين، وبما يحفظ كرامة العائدين ويخدم المصلحة الوطنية اللبنانية
.