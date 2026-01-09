"أكثر من نصف مليون سوري".. وزيرة تكشف أرقاماً عن النزوح!

كتبت وزيرة حنين السيد، عبر حسابها على "إكس":





، وللمرة الأولى منذ بداية أزمة النزوح السوري عام 2011، يستطيع أن يثبت بالأرقام واقع العودة:

‏

فقد غادر أكثر من نصف مليون نازح سوري لبنان بطريقة آمنة ومستدامة خلال عام 2025، وفقًا لبيانات اللبناني، وانعكاس ذلك بشطب أسمائهم من سجلات .



‏خلال عام 2025، جرى تتبّع عودة 501,603 نازحين سوريين غادروا لبنان فعليًا، في إنجاز غير مسبوق تحقّق للمرة الأولى نتيجة عمل حكومي منظّم وهادف، وسياسة واضحة.



‏وستواصل اللجنة الحكومية المعنية متابعة تنفيذ العودة المنظّمة والمستدامة خلال عام 2026، بالتنسيق مع الحكومة والشركاء الدوليين، وبما يحفظ كرامة العائدين ويخدم المصلحة الوطنية .