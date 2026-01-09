الاستماع لفضل شاكر وأحمد الأسير.. وتأجيل الجلسة إلى 6 شباط

عقدت محكمة الجنايات في برئاسة القاضي بلال ضناوي وعضوية المستشارين نديم الناشف وسارة بريش، وحضور ممثل النيابة العامة القاضي ميشال الفرزلي، جلسة علنية خصصتها لمحاكمة الفنان فضل شاكر والشيخ الأسير وأربعة آخرين في ملفّ محاولة قتل مسؤول في "سرايا المقاومة" في صيدا هلال حمود.





التأمت الجلسة عند الساعة 11 من قبل الظهر، حيث أحضر شاكر من سجن وحضرت معه وكيلته المحامية أماتا مبارك، كما أحضر الأسير من سجن روميه وحضرعنه المحاميان صبلوح وعبد البديع عاكوم، وسط إجراءات مشددة.



استهلت الجلسة بتلاوة القرار الاتهامي، ثم باشرت المحكمة باستجواب فضل شاكر، الذي أيّد أقواله السابقة، نافياً "امتلاكه أي فصيل مسلح"، ومؤكداً أن "ما كان لديه لا يتعدى مجموعة حماية من 12 شخصاً بإدارة شقيقه، وُكلت بحمايته بعد استفزازات وتهديدات تعرض لها في محيط منزله في مدينة صيدا". واعتبر أن "الدولة وأجهزتها الأمنية لم تتحرك لردع تلك التهديدات، ما عكس "ضعفها" في حينه".



وأوضح شاكر أن "منزله أُحرق وتكبّد خسائر كبيرة تجاوزت المليون "، متهماً عناصر تابعة ل" " بالوقوف وراء ذلك"، ومشيراً إلى أنه" تقدّم بشكاوى رسمية من دون أن تلقى أي متابعة جدية".



كما أكد أنه "لا يعرف استخدام السلاح ولا يحمله، رغم حيازته ترخيصاً قانونياً"، ونفى "معرفته الشخصية" بالمدعي هلال حمود، مكتفياً بمعرفة صفته كمسؤول في سرايا ".



وتطرق شاكر إلى خلاف حصل بينه وبين الشيخ الأسير، مؤكداً أنه "لم يكن جزءاً من أي عمل عسكري معه خلال معارك ، وأنه كان يستعد لمغادرة عبرا وتسليم أسلحة مرافقيه للجيش، إلا أن الأحداث اندلعت في التالي".



كما اتهم المدعي هلال حمود ب"الافتراء وابتزازه مالياً للتراجع عن الدعوى".



بدوره، أيّد الشيخ أحمد الأسير إفاداته السابقة، معترفاً بتأسيس تشكيل مسلح "كتائب المقاومة الحرّة" يضم نحو 200 عنصر، مبرراً ذلك "بتقاعس الدولة عن حمايته وحماية أنصاره، وبسلسلة اعتداءات واغتيالات نسبها إلى "سرايا المقاومة". وأشار إلى أنه" أبلغ مسؤولين رسميين بقراره"، مؤكداً" تفهمهم للظروف الأمنية".



ونفى الأسير "تمويل أو تسليح فضل شاكر"، كما" أنكر وجوده في موقع الحادثة التي ادعى فيها حمود بمحاولة قتله"، مؤكداً أنه "سارع إلى التواصل مع لمعالجة الإشكال".



وفي ختام الجلسة، استمعت المحكمة إلى إفادات باقي المدعى عليهم الذين نفوا التهم، قبل تأجيل المحاكمة إلى 6 شباط المقبل لاستكمال الاستماع والمرافعات.