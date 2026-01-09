"سنبقى على تعاون مع الدولة والجيش".. نعيم قاسم استقبل عراقجي

أصدر بياناً، جاء فيه:



التقى لحزب سماحة الشيخ نعيم قاسم وزير خارجية الجمهورية الإسلامية ‏ عباس عراقجي والوفد المرافق بحضور السفير مجتبى أماني. ‏



كانت جولة أفق شاملة حول ما يجري في المنطقة والعالم بما له من تداعيات وتأثير على ‏كل بلدان المنطقة. ‏



تحدث الشيخ نعيم قاسم عن استمرار العدوان الأميركي ـ ، وعدم ‏ الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني 2024 رغم التزام ‏ وتنفيذ ما عليه من مسؤولية في جنوب نهر الليطاني، ما يؤكد نوايا العدوان التوسعية ‏والتي صرح عنها نتنياهو حول الكبرى. ‏



وقال: لن يُحقق العدو الإسرائيلي أهدافه باستمرار العدوان، مع وجود هذا التماسك الشعبي ‏والمقاوم في التمسك بتحرير والعودة إلى القرى والمدن في الجنوب. وسنبقى على ‏تعاون مع الدولة والجيش لطرد الاحتلال وإيقاف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة ‏الإعمار وبناء الدولة. ‏



بدوره قال عرقجي: إن إيران ترغب بتعزيز العلاقة مع لبنان، كما هي علاقات الدول ‏الصديقة مع بعضها، وأنَّ اصطحاب الوفد الاقتصادي يهدف إلى تعزيز التعاون في ‏المجالات المختلفة. ‏



وأضاف: على الرغم من الحصار والعقوبات على إيران، فإنَّ إرادة الدولة والشعب ‏الصمود ومعالجة الواقع الميداني، وقد اتخذت الحكومة إجراءات سيكون لها آثارها قريباً ‏إن شاء الله. وقال: لن تنفع التهديدات مع إيران لحرمانها من حقها النووي السلمي، ‏وتطوير قدراتها الدفاعية، ونحن مستمرون بعزة إيران وقوتها بقيادة الإمام الخامنئي في مواجهة التحديات.