الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

ممرض يستغل وظيفته للسرقة… وقوى الأمن تتحرك

2026-01-10 | 10:02
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ممرض يستغل وظيفته للسرقة… وقوى الأمن تتحرك
ممرض يستغل وظيفته للسرقة… وقوى الأمن تتحرك

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام ممرّض يعمل في مجال التمريض المنزلي باستغلال وجوده داخل منازل المرضى وسرقة مقتنيات منها، وبعد ورود شكوى حول فقدان مسروقات وأغراض من منزل إحدى العائلات في محلّة السيوفي، باشرت المفرزة إجراءاتها الاستقصائية والميدانية لكشف الفاعل وتوقيفه.


بنتيجة المتابعة والاستقصاءات، جرى الاشتباه في الممرّض المذكور، حيث تمّ توقيفه، ويدعى: ع. ف. (مواليد عام 1988، سوري)، ضُبط بحوزته مبلغ مالي قدره /800/ دولار أميركي، إضافة إلى مصاغ ذهبي عبارة عن:– خاتم ذهب أبيض كبير الحجم

– أربعة خواتم ذهب أصفر

– سِوار ذهب أبيض

– قرط ذهب أبيض


وقدّرت قيمة المصاغ المضبوط بحوالى /5000/ دولار أميركي.

باستماعه، اعترف بما نُسِبَ إليه.

أُودِع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، كما جرى استرداد المسروقات وتسليمها إلى أصحاب العلاقة، بناء على إشارة القضاء المختصّ" .
مقالات ذات صلة
ممرض يستغل وظيفته للسرقة… وقوى الأمن تتحرك

محليات

قوى الامن

توقيف

سرقة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"17 تشرين".. ما علاقة رجي وعراقجي؟ (نداء الوطن)
أوروبا تؤكد دعمها لسيادة لبنان وتشدد على الإصلاحات ونزع السلاح

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
عون: أنا قلت أُبعد شبح الحرب ولم ينته
14:09
وزارة الصحة: شهيد في الغارة التي استهدفت سيارة في بنت جبيل
14:06
الرئيس عون: الرئيس نواف سلام هو شريك وليس خصماً وعلاقتي به اكثر من ممتازة
14:04
الرئيس عون: علاقتي مع الرئيس بري اكثر من ممتازة هناك نقاش وتحاور للوصول الى حلول مشتركة.
14:04
عون عن وجود ضباط لنظام الأسد: نحن على اتصال وتنسيق مع الدولة السورية ولا وجود لهكذا عناصر
13:56
عون: السلاح انتفى دوره وإذا كان هذا السلاح برأي البعض قادر على ردع إسرائيل وتحقيق الانسحاب فأنا معه
13:52
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026