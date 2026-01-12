بلدة عرسال تشيّع النائب السابق مسعود الحجيري

شيعت بلدة عرسال النائب السابق الدكتور مسعود الحجيري ، بمشاركة النائب غازي زعيتر ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري ، مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ الدكتور بكر الرفاعي ممثلا مفتي الجمهورية اللبنانية، العميد الركن علي جعفر ممثلا قائد الجيش اللبناني، العقيد غياث زعيتر ممثلا المدير العام للأمن العام، النائب ملحم الحجيري وفاعليات دينية واجتماعية.



وأم الصلاة على الجثمان المفتي الرفاعي، وألقى كلمة باسم مفتي الجمهورية اللبنانية، وتحدث باسم العائلة العميد المتقاعد فايز مشموشي.