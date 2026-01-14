أحياء طرابلسية بلا مياه والأهالي مستاؤون

قال محمد حيدر، وزير العمل، في بيان، إنّه تابع "بأسف شديد التصريحات الصادرة عن زميلي في الحكومة، وزير الخارجية الأستاذ يوسف رجي، والتي حملت إيحاءات خطيرة تُفهم بأنها تبرير للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان"، مؤكدًا أنّ هذه المواقف "لا تعبّر عن سياسة الحكومة اللبنانية، ولا يمكن القبول بها تحت أي ظرف، لأنها تمس جوهر سيادتنا ووحدتنا الوطنية ولا تحمي مصالح اللبنانيين".