بوليتيكو: السفارة البريطانية في طهران تعلق عملها بشكل مؤقت
بوليتيكو: السفارة البريطانية في طهران تعلق عملها بشكل مؤقت
ترامب: تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا
ترامب: تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
محليات

عن القرار بحق الجماعة الاسلامية.. "حزب الله" يصدر بياناً!

2026-01-14 | 08:42
عن القرار بحق الجماعة الاسلامية.. &quot;حزب الله&quot; يصدر بياناً!
عن القرار بحق الجماعة الاسلامية.. "حزب الله" يصدر بياناً!

صدر عن العلاقات العامة في حزب الله، البيان التالي:

اتصل مسؤول العلاقات الإسلامية في حزب الله الشيخ عبد المجيد عمّار برئيس ‏المكتب السياسي ‏للجماعة الإسلامية علي أبو ياسين، وأعرب عن استنكاره للقرار ‏الأميركي بتصنيف الجماعة الإسلامية ‏في لبنان "منظمة إرهابية" ولفرض عقوبات ‏على أمينها العام الشيخ محمد فوزي طقوش، معتبرا أن هذه ‏القرارات تأتي في ‏سياق الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية على حركات المقاومة في ‏المنطقة ‏خدمة لمصالح العدو الإسرائيلي وأهدافه الخبيثة.‏

كما أعرب الشيخ عمار عن تضامن حزب الله ووقوفه إلى جانب الجماعة ‏الإسلامية، مؤكداً ان هذه ‏القرارات لا قيمة لها عند شعوبنا ولا يمكن أن تفت من ‏عضد المقاومين بل ستزيدهم يقيناً بصوابية ‏خيارهم المقاوم وستجعلهم أشد عزيمة ‏على مواصلة خيار المقاومة ودعم المقاومين في لبنان ‏وفلسطين.  ‏

وشدد عمّار على أهمية الوحدة والتكاتف بين الجميع ونبذ التفرقة والوقوف صفاً ‏واحدا في مواجهة ‏المؤامرات الأميركية والصهيونية.   
 
 
 
عن القرار بحق الجماعة الاسلامية.. "حزب الله" يصدر بياناً!

محليات

حزب الله

الجماعة الاسلامية

