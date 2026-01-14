عن القرار بحق الجماعة الاسلامية.. "حزب الله" يصدر بياناً!

صدر عن العلاقات العامة في ، البيان التالي:



اتصل مسؤول العلاقات الإسلامية في الشيخ عبد المجيد عمّار برئيس ‏المكتب السياسي ‏للجماعة الإسلامية ياسين، وأعرب عن استنكاره للقرار ‏الأميركي بتصنيف الجماعة الإسلامية ‏في "منظمة إرهابية" ولفرض عقوبات ‏على أمينها العام الشيخ فوزي طقوش، معتبرا أن هذه ‏القرارات تأتي في ‏سياق الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية على حركات في ‏المنطقة ‏خدمة لمصالح وأهدافه الخبيثة.‏



كما أعرب الشيخ عمار عن تضامن حزب ووقوفه إلى جانب الجماعة ‏الإسلامية، مؤكداً ان هذه ‏القرارات لا قيمة لها عند شعوبنا ولا يمكن أن تفت من ‏عضد المقاومين بل ستزيدهم يقيناً بصوابية ‏خيارهم المقاوم وستجعلهم أشد عزيمة ‏على مواصلة خيار المقاومة ودعم المقاومين في لبنان ‏وفلسطين. ‏



وشدد عمّار على أهمية والتكاتف بين الجميع ونبذ التفرقة والوقوف صفاً ‏واحدا في مواجهة ‏المؤامرات الأميركية والصهيونية.