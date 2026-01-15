بالتعاون مع السعودية.. قوى الأمن تدهم معملاً لتصنيع الكبتاغون!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، للحدّ من انتشار هذه الآفّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة.