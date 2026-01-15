عاجل
الخزانة الأميركية تدرج علي لاريجاني في لائحة العقوبات
الخزانة الأميركية تدرج علي لاريجاني في لائحة العقوبات
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
مراسل الجديد: مجلس الوزراء يعين العميد مصباح الخليل رئيسا للمجلس الأعلى الجمارك
مراسل الجديد: مجلس الوزراء يعين العميد مصباح الخليل رئيسا للمجلس الأعلى الجمارك
09:52
لحظة الغارة على سحمر! (فيديو)
08:40
البواحير وأحوال الطقس.. هكذا يتنبأ كبار السن - شاهد الفيديو
05:09
السفير الأميركي لمراسلة الجديد "البور بجنن.. وفيه تقدم" (شاهد الفيديو)
01:22
فوق إيران.. إليكم حركة الطيران (شاهد الصورة)
16:27
دعم الجيش وشروط النجاح.. المهلة أولاً! (شاهد الفيديو)
محليات
بالتعاون مع السعودية.. قوى الأمن تدهم معملاً لتصنيع الكبتاغون!
2026-01-15 | 09:15
2026-01-15 | 09:15
A-
A+
بالتعاون مع السعودية.. قوى الأمن تدهم معملاً لتصنيع الكبتاغون!
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، للحدّ من انتشار هذه الآفّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة.
بنتيجة الجهود المشتركة بين
الجيش اللبناني
وقوى الأمن الداخلي، على أثر تبادل معلومات بين المديريّة العامّة لمكافحة المخدّرات في
المملكة العربية السعودية
ومكتب
مكافحة
المخدّرات المركزي في
لبنان
، نفّذت قوة من المجموعة الخاصّة والمكتب المذكور في وحدة الشرطة القضائيّة والقوّة الضاربة في شعبة المعلومات، بالتنسيق والمؤازرة من الجيش اللبناني، في محلة التل الأبيض- بعلبك عمليّة أمنيّة أسفرت عن ضبط معمل لتصنيع الكبتاغون وكمية من المخدرات وأسلحة ومواد محظورة.
التحقيق جارٍ بإشراف
القضاء
المختص".
بالتعاون مع السعودية.. قوى الأمن تدهم معملاً لتصنيع الكبتاغون!
محليات
قوى الامن الداخلي
قوى الامن
10:42
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
10:42
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
10:40
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
10:40
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
10:40
مراسل الجديد: مجلس الوزراء يعين العميد مصباح الخليل رئيسا للمجلس الأعلى الجمارك
10:40
مراسل الجديد: مجلس الوزراء يعين العميد مصباح الخليل رئيسا للمجلس الأعلى الجمارك
عربي و دولي
10:43
الخزانة الأميركية تدرج علي لاريجاني في لائحة العقوبات
خاص الجديد
10:42
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
خاص الجديد
10:40
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
10:42
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
10:40
مراسل الجديد: مجلس الوزراء يعين العميد مصباح الخليل رئيسا للمجلس الأعلى الجمارك
10:40
مراسلة الجديد: سيتم استجواب الشيخ خالد السبسبي بجرمي تضليل التحقيق وإعطاء افادة كاذبة في 20 كانون الثاني أيضاً
10:22
مراسلة الجديد: قاضية التحقيق الاول في بيروت تحدد يوم 20 كانون الثاني المقبل موعدا لاستجواب كل من الموقوف الشيخ خلدون عريمط ونجله محمد ومصطفى الحسيان ( الامير الوهمي ) في جرائم المواد 392 و288 و331و و6
10:22
جلسة مجلس الوزراء في السراي.. مراسل الجديد ينقل الأجواء
10:15
2025-12-23
تفاصيل عن بشار الأسد وعائلته في روسيا: حياة من الترف والثراء
11:22
نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين أميركيين: لدينا 3 مدمرات مزودة بالصواريخ في منطقة الشرق الأوسط
11:44
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: روبيو قد يتصل اليوم مع نتنياهو بشأن الوضع في إيران
14:12
رويترز: الولايات المتحدة تحصل على أول صفقة نفط فنزويلية بقيمة 500 مليون دولار
07:05
"أ ف ب": الصين تؤكد لإيران رفضها "استخدام القوة في العلاقات الدولية"
05:51
يومي تناشد الجميع مساعدة دكتورة خلود بعد سجنها مع زوجها
07:21
جلسة وزارية في السراي الكبير.. مراسل الجديد يوافينا بالمستجدات
13:19
مقدمة النشرة المسائية 14-01-2026
2026-01-14
العاصفة وتداعياتها.. الجديد تواكب من منطقتي العريضة الحدودية والمديرج
2026-01-13
نادين خوري: تيم حسن موتني.. و هكذا وصفت كل من امل عرفة وكاريس بشار وسلاف فواخرجي وسلافة معمار
2026-01-13
كم عريس طلب يد نادين خوري؟ وهي تعلق: العانس صارت عالة على اهلها
2026-01-13
مقدمة النشرة المسائية 13-01-2026
عربي و دولي
08:13
في البقاع الغربي.. أدرعي ينذر بالقصف! (صور)
عربي و دولي
08:13
في البقاع الغربي.. أدرعي ينذر بالقصف! (صور)
عربي و دولي
06:16
من خلف القضبان.. رسالة من مادورو!
عربي و دولي
06:16
من خلف القضبان.. رسالة من مادورو!
عربي و دولي
07:42
"براً وجواً وبحراً".. ماكرون يتحدى ترامب!
عربي و دولي
07:42
"براً وجواً وبحراً".. ماكرون يتحدى ترامب!
عربي و دولي
09:40
أدرعي مجدداً.. وانذارات! (صور)
عربي و دولي
09:40
أدرعي مجدداً.. وانذارات! (صور)
عربي و دولي
11:30
محاولة اغتيال نتنياهو.. ضابط سابق في الشاباك يكشف!
عربي و دولي
11:30
محاولة اغتيال نتنياهو.. ضابط سابق في الشاباك يكشف!
محليات
05:55
"الحملة على رجي في غير مكانها".. تعليق من نائب "قواتي"!
محليات
05:55
"الحملة على رجي في غير مكانها".. تعليق من نائب "قواتي"!
