كرامي من بعبدا: نؤيد قانون الفجوة المالية

التقى رئيس الجمهورية النائب على رأس وفد من كتلة الوفاق الوطني النيابية ضم النواب السادة: عدنان طرابلسي، طه ناجي، يحيى، وحسن مراد.



وقال كرامي "عندما صوَّتنا للرئيس عون صوتنا لعودة الدولة ولبسط سلطتها على كل الأراضي واي تهديد بزعزعة السلم امر مرفوض".

وأكد "نؤيد مشروع قانون الفجوة المالية كإطار عام وطرحه امر جيد لحفظ حقوق الناس".