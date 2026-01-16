بكمين محكم.. قوى الأمن تلقي القبض على سارق المجوهرات

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - العامّة البلاغ التّالي:

"على إثر حصول عمليّات سرقة عدة من داخل منازل في محلّة ، نُفّذت بطريقة احترافيّة عبر كسر وفتح الأبواب باستخدام أدوات حديديّة، وكان آخرها سرقة مصاغٍ ذهبي تُقدَّر قيمته بحوالَى ستّين ألف أميركي، كثّفت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي جهودها لكشف هويّة الفاعل، وتوقيفه.





بنتيجة المتابعة والاستقصاءات الكثيفة، تمكّنت من تحديد كامل هويّة المشتبه به. وبناءً عليه، نُفِّذ كمين محكم في محلّة الكولا، حيث تمكّنت دوريّة من شعبة المعلومات، بتاريخ 12-1-2026، من توقيف المدعو: ف. م. (مواليد عام 1991، سوري)



باستماعه، اعترف بإقدامه على 4 عمليّات سرقة من داخل منازل في محلّة طريق الجديدة، ولا سيّما في محيط جامعة العربيّة والملعب البلدي، كان آخرها بتاريخ 11-1-2026، وقد قُدّرت قيمة المسروقات، وهي عبارة عن مصاغٍ ذهبي، بحوالى 60,000 دولار أميركي.





كما تبيّن أنّه من أصحاب السّوابق في جرائم السّرقة، ويعتمد أسلوب الدّخول إلى المنازل وسرقة المجوهرات منها.





أُجري المقتضى القانوني بحقّه، ولا يزال التّحقيق جاريًا، بإشراف المختص".