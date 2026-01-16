الأخبار
محليات

بكمين محكم.. قوى الأمن تلقي القبض على سارق المجوهرات

2026-01-16 | 02:33
بكمين محكم.. قوى الأمن تلقي القبض على سارق المجوهرات
بكمين محكم.. قوى الأمن تلقي القبض على سارق المجوهرات

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"على إثر حصول عمليّات سرقة عدة من داخل منازل في محلّة طريق الجديدة، نُفّذت بطريقة احترافيّة عبر كسر وفتح الأبواب باستخدام أدوات حديديّة، وكان آخرها سرقة مصاغٍ ذهبي تُقدَّر قيمته بحوالَى ستّين ألف دولار أميركي، كثّفت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي جهودها لكشف هويّة الفاعل، وتوقيفه.


بنتيجة المتابعة والاستقصاءات الكثيفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد كامل هويّة المشتبه به. وبناءً عليه، نُفِّذ كمين محكم في محلّة الكولا، حيث تمكّنت دوريّة من شعبة المعلومات، بتاريخ 12-1-2026، من توقيف المدعو: ف. م. (مواليد عام 1991، سوري)

باستماعه، اعترف بإقدامه على 4 عمليّات سرقة من داخل منازل في محلّة طريق الجديدة، ولا سيّما في محيط جامعة بيروت العربيّة والملعب البلدي، كان آخرها بتاريخ 11-1-2026، وقد قُدّرت قيمة المسروقات، وهي عبارة عن مصاغٍ ذهبي، بحوالى 60,000 دولار أميركي.


كما تبيّن أنّه من أصحاب السّوابق في جرائم السّرقة، ويعتمد أسلوب الدّخول إلى المنازل وسرقة المجوهرات منها.


أُجري المقتضى القانوني بحقّه، ولا يزال التّحقيق جاريًا، بإشراف القضاء المختص".
بكمين محكم.. قوى الأمن تلقي القبض على سارق المجوهرات

مسيرة اسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية
الوكالة الوطنية: جريح في الغارة على المنصوري

على علو منخفض.. فوق الضاحية - شاهد الفيديو
05:31
إطلاق النار والاتجار بالأسلحة… الجيش يداهم منازل 4 مطلوبين
05:16
بالصور - حفل تسلم هبة مقدمة من السلطات اليونانية للجيش
04:24
منخفض جوي جديد قادم.. إليكم التفاصيل
04:14
بالدراجة والسلاح.. عملية سلب في الأشرفية - شاهد الفيديو
04:02
حول رواتب العسكريين… اجتماع أمني برئاسة الرئيس عون
03:53
