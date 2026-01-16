الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

حول رواتب العسكريين… اجتماع أمني برئاسة الرئيس عون

2026-01-16 | 03:53
حول رواتب العسكريين… اجتماع أمني برئاسة الرئيس عون
حول رواتب العسكريين… اجتماع أمني برئاسة الرئيس عون

ترأس الرئيس جوزاف عون اجتماعاً امنياً في حضور وزيري الدفاع ميشال منسى والداخلية أحمد الحجار وقائد الجيش رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية.

وأثنى رئيس الجمهورية على "التعاون والتنسيق القائمين بين القوى الأمنية على مختلف المستويات، وتشديد على أهمية استمرار الجهوزية الأمنية والمتابعة الدقيقة وتوفير المعطيات التي تؤمن حسن سير العمل الأمني".

واعتبر أن ⁠"المرحلة المقبلة تحتاج الى جهود إضافية لترسيخ الامن والأمان في البلاد"، مشيرا الى أن "مجلس الوزراء في صدد تحسين رواتب العسكريين، إسوة برواتب العاملين في القطاع العام"، متمنياً على الوزيرين منسّى والحجار إعداد الدراسات اللازمة لاعادة النظر في رواتب العسكريين وتعويضاتهم".

وطلب من "الأجهزة الأمنية إعداد تقارير دقيقة حول حاجاتها، ليكون المشاركون في مؤتمر باريس في 5 آذار المقبل على بيّنةٍ منها، بما يحقق أهداف هذا المؤتمر".
حول رواتب العسكريين… اجتماع أمني برئاسة الرئيس عون

Aljadeed
أوافق
