حول رواتب العسكريين… اجتماع أمني برئاسة الرئيس عون

ترأس الرئيس اجتماعاً امنياً في حضور وزيري الدفاع ميشال منسى والداخلية وقائد الجيش رودولف هيكل وقادة .

وأثنى رئيس الجمهورية على "التعاون والتنسيق القائمين بين القوى الأمنية على مختلف المستويات، وتشديد على أهمية استمرار الجهوزية الأمنية والمتابعة الدقيقة وتوفير المعطيات التي تؤمن حسن سير العمل الأمني".



واعتبر أن ⁠"المرحلة المقبلة تحتاج الى جهود إضافية لترسيخ الامن والأمان في البلاد"، مشيرا الى أن " في صدد تحسين رواتب العسكريين، إسوة برواتب العاملين في القطاع العام"، متمنياً على الوزيرين منسّى والحجار إعداد الدراسات اللازمة لاعادة النظر في رواتب العسكريين وتعويضاتهم".



وطلب من " إعداد تقارير دقيقة حول حاجاتها، ليكون المشاركون في مؤتمر في 5 آذار المقبل على بيّنةٍ منها، بما يحقق أهداف هذا المؤتمر".