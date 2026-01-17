الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

افرام التقى بن فرحان وبحثٌ في أمور الساعة ومتانة العلاقة بين لبنان والمملكة

2026-01-17 | 02:51
افرام التقى بن فرحان وبحثٌ في أمور الساعة ومتانة العلاقة بين لبنان والمملكة
افرام التقى بن فرحان وبحثٌ في أمور الساعة ومتانة العلاقة بين لبنان والمملكة

‏كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل" مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصةّ أكس:

التقيت مساء أمس سموّ الأمير يزيد بن فرحان، وسعادة السفير الصديق وليد البخاري". 
وتابع:" تبادلنا خلال اللقاء مختلف أمور الساعة المهمّة في المنطقة وفي لبنان:
أولاً: الأهمّ أنّني لمست مدى ارتياح سموّ الأمير لحركة الحكومة وأدائها الجيّد، ولمواقف فخامة الرئيس وحكمته في إدارة المرحلة.
ثانياً: لمست اهتماماً كبيراً بموضوع حصر السلاح بيد الدولة، وعلى التقدّم المحقّق في هذا الملفّ الصعب والشائك. لكن صعوبة الملفّ لا تعني التراخي، بل تستوجب المزيد من الجهود والدعم الجدّيّ لحلّ هذا الموضوع.
ثالثاً: تطرّقنا إلى الاقتصاد اللبناني، وكيف تحرّك بسرعة خلال الشهرين الماضيين، ما يدلّ على الحيويّة الكامنة في لبنان. فبمجرّد اتخاذ بعض القرارات وخلق حدّ أدنى من الثقة، تنطلق العجلة الاقتصادية، وهذا أمر بالغ الأهميّة.
رابعاً: بحثنا في مسار الإصلاحات التي بدأت تسير، ولو ليست بالسرعة الكافية، لكنّها انطلقت، وتحدّثنا عن قانون الفجوة الماليّة، من دون الدخول في تفاصيله الداخليّة، إنّما من منطلق مبدئي وأهمية إقرار قانون في هذا الشأن. 
خامساً: ناقشنا ملف مرفأ بيروت، وأهمية ضبط الحدود البحريّة وتفعيل أجهزة الـScanner التي ستفعّل في الأيام القادمة. بعدها سيبدأ انشالله خلال الأيام المقبلة البحث الجدّي في عودة تصدير البضائع اللبنانيّة إلى المملكة العربية السعودية، التي كانت البلد المستورد الأوّل من لبنان قبل توقّف التصدير، وهذا ما أتمنّى أن يعود بأسرع وقت ممكن.
سادساً: أكّدنا على أهميّة السيّاح السعوديّين وعودتهم إلى لبنان، وأهميّة مجيئهم هذا الصيف، أو حتى في الشتاء ليتمتّعوا بثلج لبنان. على أمل أن نكون قد أنجزنا كل الإجراءات اللازمة لاستقبالهم، وهذا ما يعكس متانة العلاقة بين البلدين ويترجم دعماً كبيراً للاقتصاد اللبناني".
افرام التقى بن فرحان وبحثٌ في أمور الساعة ومتانة العلاقة بين لبنان والمملكة

محليات

نعمة افرام

الأمير يزيد بن فرحان

لبنان

حزب الله يترصّد مسار التحوّلات: هل حان الوقت لتسوية سياسية؟ (المدن)
سلام: لا غطاء لأحد والتزامي بالحقيقة في انفجار المرفأ ثابت

بعد تداول خبر "وفاة مواطن أثناء التحقيق".. الجيش يوضح
05:02

بعد تداول خبر "وفاة مواطن أثناء التحقيق".. الجيش يوضح

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

05:02

بعد تداول خبر "وفاة مواطن أثناء التحقيق".. الجيش يوضح

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

باسيل التقى بن فرحان.. واستعراض شامل لتطورات المنطقة
04:08

باسيل التقى بن فرحان.. واستعراض شامل لتطورات المنطقة

التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الأمير يزيد بن فرحان في لقاء مطوّل وخاص، تمّ خلاله استعراض شامل لمجمل التطورات والأحداث التي تمرّ بها المنطقة، والتحديات القائمة، وتأثيراتها على الأوضاع العامة والاستقرار.

04:08

باسيل التقى بن فرحان.. واستعراض شامل لتطورات المنطقة

التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الأمير يزيد بن فرحان في لقاء مطوّل وخاص، تمّ خلاله استعراض شامل لمجمل التطورات والأحداث التي تمرّ بها المنطقة، والتحديات القائمة، وتأثيراتها على الأوضاع العامة والاستقرار.

بعد تداول خبر "وفاة مواطن أثناء التحقيق".. الجيش يوضح
05:02
باسيل التقى بن فرحان.. واستعراض شامل لتطورات المنطقة
04:08
حزب الله يترصّد مسار التحوّلات: هل حان الوقت لتسوية سياسية؟ (المدن)
03:43
سلام: لا غطاء لأحد والتزامي بالحقيقة في انفجار المرفأ ثابت
01:59
جعجع يتصل بالرئيس عون.. و"قنوات التنسيق" على 4 جهات (نداء الوطن)
01:38
عون للأجهزة: "جهّزوا الحاجات".. و"الميكانيزم" معطّلة (اللواء)
01:25
