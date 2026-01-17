الأخبار
محليات

سلام: لا غطاء لأحد والتزامي بالحقيقة في انفجار المرفأ ثابت

2026-01-17 | 01:59
سلام: لا غطاء لأحد والتزامي بالحقيقة في انفجار المرفأ ثابت
سلام: لا غطاء لأحد والتزامي بالحقيقة في انفجار المرفأ ثابت

كتب رئيس الحكومة نواف سلام: "استمعتُ جيداً إلى أصوات المعترضين على التعيينات الأخيرة في الجمارك".

وأضاف في منشور على منصة "أكس": يهمني ان أعبّر هنا عن تفهّمي الكامل لمشاعر القلق، لا سيّما لدى أهالي شهداء وضحايا انفجار مرفأ بيروت، وأُؤكّد لهم ان التزامي بالحقيقة الكاملة في هذه القضية هو التزام لا رجوع عنه، ولا حماية فيه لأحد على حساب القانون".
وتابع: "كذلك يهمّني التشديد ان قرينة البراءة هي ركن أساسي من أركان العدالة. وهذا يعني انه ما لم يصدر حكم ضد اي شخص، فيحقّ له ممارسة حقوقه كاملة، بما فيها التعيين في الإدارات العامة".
وختم: "غير ان ذلك لا يمكن ان يشكل غطاء لأي شخص …فليُكمل القضاء مساره بكل استقلالية، ليبني عند صدور احكامه على الشيء مقتضاه، ويحاسب من يجب ان يحاسب، أياً كان المنصب الذي يشغل".
 
سلام: لا غطاء لأحد والتزامي بالحقيقة في انفجار المرفأ ثابت

محليات

لبنان

نواف سلام

رئيس الحكومة

