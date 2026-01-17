سلام: لا غطاء لأحد والتزامي بالحقيقة في انفجار المرفأ ثابت

كتب رئيس الحكومة : "استمعتُ جيداً إلى أصوات المعترضين على التعيينات في الجمارك".

وأضاف في منشور على منصة "أكس": يهمني ان أعبّر هنا عن تفهّمي الكامل لمشاعر القلق، لا سيّما لدى أهالي وضحايا انفجار مرفأ ، وأُؤكّد لهم ان التزامي بالحقيقة الكاملة في هذه القضية هو لا رجوع عنه، ولا حماية فيه لأحد على حساب القانون".

وتابع: "كذلك يهمّني التشديد ان قرينة البراءة هي ركن أساسي من أركان العدالة. وهذا يعني انه ما لم يصدر حكم ضد اي شخص، فيحقّ له ممارسة حقوقه كاملة، بما فيها التعيين في ".

وختم: "غير ان ذلك لا يمكن ان يشكل غطاء لأي شخص …فليُكمل مساره بكل استقلالية، ليبني عند صدور احكامه على الشيء مقتضاه، ويحاسب من يجب ان يحاسب، أياً كان المنصب الذي يشغل".