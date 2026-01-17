قاسم: مفكرينا حبتين؟.. وهذا ما قاله عن رجّي

واضاف: "لم يتحقّق الاستقرار في لبنان
بسبب العدوان الاسرائيلي الأمريكي واستمرار الاحتلال
وبخّ السمّ من بعض القوى التي تخدم "اسرائيل" وأميركا"
وعن قرار الـ1701 قال الأمين العام
لـ"حزب الله
": "لا علاقة لـ"إسرائيل
" به".
وخلال إحتفال ديني وصف وزير الخارجية اللبنانية
يوسف رجي بانه "يعمل خلاف لسياسة الحكومة والعهد". مضيفًا انه يتلاعب بالسلم الأهلي ويريد اخذ لبنان الى حرب أهلية".
وحمّل الشيخ قاسم الحكومة اللبنانية
مسؤولية معالجة هذا الخلل الذي اسمه وزير الخارجية اما بتغيير الوزير اما بإسكاته وإمّا إلزامه بسياسة لبنان".
عن جنوب الليطاني اعتبر قاسم ان "الدولة نفّذت ما عليها في الاتفاق". معتبرًا ان "في بند السيادة لبنان اليوم
صفر سيادة". وتوجه لمن يعتبر ان حصر السلاح يخرج إسرائيل سائلًا:"مفكرينا حبتين؟" واردف: "طويلة عرقبتكن" ان نُجرَّد من السلاح".
وعن الإنتخبات النيابية قال قاسم: "نعمل للتحضير للانتخابات النيابية وندعو أن تكون في موعدها وفقًا للقانون الحالي".