شمالًا… مطلوب خطير في قبضة القوى الأمنية

وأفادت بأنه بناءً على ذلك، أُعطيت الأوامر للعمل على رصده وتوقيفه، حيث تبيّن أنّه يُدعى: ب. ض. (مواليد عام 1998، لبناني). وبتاريخ 14-1-2026، وبنتيجة المتابعة، نفّذت إحدى دوريّات الشعبة كمينًا محكمًا في بلدة حلبا، أسفر عن توقيفه قبل محاولته الفرار، أثناء قيادته سيّارة من نوع " BMW" لون فضّي، ذات زجاج حاجب للرؤية. كما تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب 5 مذكّرات توقيف بجرائم: محاولة قتل، سرقة، وإطلاق نار.
وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه جرى تسليمه مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
علّق وزير العدل عادل نصّار على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قائلاً عبر حسابه على منصّة "أكس":
اتخذت الجهات المعنية قرارًا بإخلاء مدرسة العهد الجديد في منطقة ضهر المغر في طرابلس، وذلك عقب رصد تصدعات وتشققات خطيرة في جدران المبنى الملاصق لها، ما أثار مخاوف جدية من احتمال انهياره.