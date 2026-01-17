شمالًا… مطلوب خطير في قبضة القوى الأمنية

وأفادت بأنه بناءً على ذلك، أُعطيت الأوامر للعمل على رصده وتوقيفه، حيث تبيّن أنّه يُدعى: ب. ض. (مواليد عام 1998، لبناني). وبتاريخ 14-1-2026، وبنتيجة المتابعة، نفّذت إحدى دوريّات الشعبة كمينًا محكمًا في بلدة ، أسفر عن توقيفه قبل محاولته الفرار، أثناء قيادته سيّارة من نوع " BMW" لون فضّي، ذات زجاج حاجب للرؤية. كما تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب 5 مذكّرات توقيف بجرائم: محاولة قتل، سرقة، وإطلاق نار.

وأعلنت أنه جرى تسليمه مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختصّ.