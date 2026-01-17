الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
14
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
2026-01-16
لحظة تحطم مروحية اسرائيلية - شاهد الفيديو
2026-01-16
على علو منخفض.. فوق الضاحية - شاهد الفيديو
2026-01-16
بالدراجة والسلاح.. عملية سلب في الأشرفية - شاهد الفيديو
2026-01-16
الطرد انفجر في وجهه - شاهد الفيديو
2026-01-15
دعم المملكة.. ودور الرئيس بري - شاهد الفيديو
محليات
عودة الى صيرفة.. وجيوبكم الهدف (التفاصيل في النشرة المسائية)
2026-01-17 | 12:06
A-
A+
عودة الى صيرفة.. وجيوبكم الهدف (التفاصيل في النشرة المسائية)
مقالات ذات صلة
الاسعار تلتهم جيوبكم | في النشرة المسائية بعد قليل
الخماسية تعود ومعها 5 ملفات أساسية - تابعوا التفاصيل في النشرة المسائية
محتالة تعود بفضيحة جديدة.. التفاصيل في النشرة المسائية
عودة الى صيرفة.. وجيوبكم الهدف (التفاصيل في النشرة المسائية)
محليات
صيرفة..
وجيوبكم
الهدف
(التفاصيل
النشرة
المسائية)
العودة الى الأعلى
التحكم المروري: 9 حوادث و11 جريح خلال الـ24 ساعة الماضية
انطلاق حلقة جديدة من برنامج "هيدا انا" مع سمر ابو خليل وضيفها نجيب ميقاتي.. الآن على الجديد
اقرأ ايضا في محليات
13:18
معلومات الجديد: التأجيل التقني سيكون على قاعدة تسوية اقتراع المغتربين بما يسمح باقتراعهم في لبنان خلال عطلتهم الصيفية
13:18
معلومات الجديد: التأجيل التقني سيكون على قاعدة تسوية اقتراع المغتربين بما يسمح باقتراعهم في لبنان خلال عطلتهم الصيفية
13:16
مصادر حكومية للجديد: الانتخابات النيابية في موعدها مع احتمال تأجيل تقني لشهرين ولن يعتبر تمديداً
13:16
مصادر حكومية للجديد: الانتخابات النيابية في موعدها مع احتمال تأجيل تقني لشهرين ولن يعتبر تمديداً
13:13
معلومات الجديد: عدة عوامل عرقلت عودة اجتماعات الميكانيزم أبرزها التباين الفرنسي-الأميركي حول الدور المدني وانتظار تقرير الجيش حول حصرية السلاح شمال الليطاني وخلافات على جدول الأعمال
13:13
معلومات الجديد: عدة عوامل عرقلت عودة اجتماعات الميكانيزم أبرزها التباين الفرنسي-الأميركي حول الدور المدني وانتظار تقرير الجيش حول حصرية السلاح شمال الليطاني وخلافات على جدول الأعمال
يحدث الآن
محليات
13:18
معلومات الجديد: التأجيل التقني سيكون على قاعدة تسوية اقتراع المغتربين بما يسمح باقتراعهم في لبنان خلال عطلتهم الصيفية
محليات
13:16
مصادر حكومية للجديد: الانتخابات النيابية في موعدها مع احتمال تأجيل تقني لشهرين ولن يعتبر تمديداً
محليات
13:13
معلومات الجديد: عدة عوامل عرقلت عودة اجتماعات الميكانيزم أبرزها التباين الفرنسي-الأميركي حول الدور المدني وانتظار تقرير الجيش حول حصرية السلاح شمال الليطاني وخلافات على جدول الأعمال
اخترنا لك
معلومات الجديد: التأجيل التقني سيكون على قاعدة تسوية اقتراع المغتربين بما يسمح باقتراعهم في لبنان خلال عطلتهم الصيفية
13:18
مصادر حكومية للجديد: الانتخابات النيابية في موعدها مع احتمال تأجيل تقني لشهرين ولن يعتبر تمديداً
13:16
معلومات الجديد: عدة عوامل عرقلت عودة اجتماعات الميكانيزم أبرزها التباين الفرنسي-الأميركي حول الدور المدني وانتظار تقرير الجيش حول حصرية السلاح شمال الليطاني وخلافات على جدول الأعمال
13:13
مصادر دبلوماسية للجديد: لا تغيير في النبرة العربية والدولية تجاه لبنان خصوصاً من قبل السعوديين والفرنسيين بالإصرار على قرار حصرية السلاح وإقرار الإصلاحات المالية وفي مقدمتها قانون الفجوة المالية
13:11
معلومات الجديد: النواب حاولوا استيضاح رأي الأمير يزيد عن أكثر من موقف متعلق بالملفات اللبنانية الداخلية فكان جوابه أن المملكة لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية
13:08
معلومات الجديد: الأمير يزيد بن فرحان أكد في لقاءاته حرص المملكة على استقرار لبنان وبسط سيادة الدولة على كلِّ أراضيها ودعم الجيش اللبناني
13:05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-10-05
برشلونة يتصدر قائمة أوروبية مثيرة للاهتمام
2025-10-26
معلومات "الجديد": إجتماع للقاء النيابي المطالب بتعديل قانون اقتراع المغتربين مساءً والتوجّه نحو إعلان مقاطعة جماعية لجلسة الثلاثاء
2025-12-03
عن الإجتماع في لبنان.. حكومة نتنياهو تُعلّق!
2026-01-14
الذهب يواصل التحليق ويسجل مستوى قياسيًّا
06:03
خامنئي: المرتبطون بإسرائيل والولايات المتحدة تسببوا بأضرار جسيمة وقتلوا الآلاف خلال الاحتجاجات
2025-12-23
الرئيس عون: الاضراب يشل الدولة ويحرمها من المداخيل
بالفيديو
بالفيديو
13:04
مقدمة النشرة المسائية 17-01-2026
2026-01-16
مقدمة النشرة المسائية 16-01-2026
2026-01-15
مقدمة النشرة المسائية 15-01-2026
2026-01-15
جلسة وزارية في السراي الكبير.. مراسل الجديد يوافينا بالمستجدات
2026-01-14
مقدمة النشرة المسائية 14-01-2026
2026-01-14
العاصفة وتداعياتها.. الجديد تواكب من منطقتي العريضة الحدودية والمديرج
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
05:33
دعست "بنزين بدل الفريم".. حادث غريب على الطريق (فيديو)
منوعات
05:33
دعست "بنزين بدل الفريم".. حادث غريب على الطريق (فيديو)
عربي و دولي
15:20
تموضع لقسد.. والأنظار إلى شرق الفرات
عربي و دولي
15:20
تموضع لقسد.. والأنظار إلى شرق الفرات
محليات
11:07
عن "الحرب الأهلية وإعطاء الدروس".. وزير برد على قاسم
محليات
11:07
عن "الحرب الأهلية وإعطاء الدروس".. وزير برد على قاسم
محليات
05:02
بعد تداول خبر "وفاة مواطن أثناء التحقيق".. الجيش يوضح
محليات
05:02
بعد تداول خبر "وفاة مواطن أثناء التحقيق".. الجيش يوضح
محليات
09:02
قاسم: مفكرينا حبتين؟.. وهذا ما قاله عن رجّي
محليات
09:02
قاسم: مفكرينا حبتين؟.. وهذا ما قاله عن رجّي
محليات
08:31
"إيران تخطّط لضربة".. وتحذير!
محليات
08:31
"إيران تخطّط لضربة".. وتحذير!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026