4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

"لوضع حد لدويلة رجي".. مواقف لـ نائب في "حزب الله"!

2026-01-18 | 05:25
أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو إلى أن وزير الخارجية يوسف رجي يخالف روح الدستور والقانون اللبناني الذي يصنف العدو الإسرائيلي بالعدو، متوجهًا إلى لوزير رجي بالقول: عندما تبرر اعتداء العدو على بلدك تصبح شريكًا له وتمارس فعل الخيانة للوطن.

وخلال حفل تأبيني، أضاف برو متوجهًا إلر الوزير رجي: "أنت لا تمارس دورك كإنسان ومواطن يهمه مصلحة لبنان ووزير مسؤول عن سياسته الخارجية، بل تمارس سياسة حزبية ضيقة بعيدة كل البعد عن مصلحة لبنان وعليك أن تفرغ وقتك وتصرف جهدك في التبعية والعلاقات الدولية لكي تأتي بالكهرباء للمواطنين ووقف الحصار عنهم."

وأكد برو أنه "يجب على فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة أن يضعوا حدًّا لدويلة رجي في لبنان، الذي يخالف القوانين والدستور،  فالشعب اللبناني لم يعد يتحمل هذا النوع من الخطاب، فالشعب يحق له محاسبة هؤلاء إن لم يتم وضع حدٍّ لهذا السلوك والخطاب" .

وأضاف برو: "لا يمكن لأحد أن يتحدث باسم كل اللبنانيين، فنحن أيضًا نمثل جزءًا كبيرًا من اللبنانيين، والتهديدات التي نواجهها تمثل تهديدًا في وجه أكثر من مليوني لبناني من مختلف الطوائف والمناطق  الذين يرون بأن مطلب نزع قوة لبنان هو مطلب إسرائيلي ومن يدعي غير ذلك هو منتحل صفة".

وختم برو بالقول: "سيكون الاستحقاق الانتخابي الذي نطالب بأن يجري وفق الأصول الدستورية في موعده ووفقًا للقانون النافذ محطة سترون من خلالها بأننا لسنا ضعفاء بل نملك من الحكمة ما يكفي للحفاظ على سيادة ووحدة لبنان والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية التي نمثل من خلالها المتمسكين بخيار المقاومة والمضحين في سبيل سيادة لبنان وكرامته الوطنية في وجه كل التهديدات".
 
 
 
 
 
