4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

"جيشان" وكونفدرالية.. وزير يحذر من تفكك لبنان!

2026-01-18 | 05:57
"جيشان" وكونفدرالية.. وزير يحذر من تفكك لبنان!
"جيشان" وكونفدرالية.. وزير يحذر من تفكك لبنان!

حذر وزير الصناعة جو عيسى الخوري من ان تمسّك "حزب الله" في سلاحه يقود لبنان إلى نظام كونفدرالي.

وقال الخوري في حديث لإذاعة "صوت كلّ لبنان" ان "تمسّك حزب الله في سلاحه ورفضه تسليمه للدولة يعطّل مسار بناء الدولة وأنّ استمرار السلاح خارج إطار الدولة يقود لبنان عملياً إلى نظام كونفدرالي لا إلى دولة مركزية ولا حتى فيدرالية ووجود جيشين وعلاقات خارجية مستقلة".

ولفت الى أنّ "التمويل الخاص لأي طرف يعني تفكك الدولة وهذا المسار هو ما يجب تجنّبه لأن الهدف هو قيام دولة واحدة بجيش واحد وسلطة واحدة".

ووصف الخوري، أداء الحكومة منذ تشكيلها بالجيّد جداً رغم ثقل التحديات المتراكمة منذ عقود، وأكّد أنّ الحكومة تعمل في ظل أزمات داخلية وإقليمية مستمرة والجزء الأكبر مما التزمت به الحكومة في بيانها الوزاري بدأ يتحقق مع الإقرار بإمكانية إنجاز بعض الملفات بوتيرة أسرع لولا المعوقات القائمة.
