لقاءات فرنسية وقطرية ومصرية مع حزب الله… هل تغيّر موقفه؟ (الأنباء الكويتية)

كتبت صحيفة الانباء :

في معلومات خاصة بـ«الأنباء»، أن اتصالات ولقاءات جرت بين مسؤولين فرنسيين وقطريين ومصريين ومسؤولين في «حزب الله» على مدى الأسابيع الماضية بغية تليين موقف «الحزب» وتجنيب أي ضربة إسرائيلية كبيرة. الا أن «الحزب» وإن كان قد شرح موقفه، لم يقدم تنازلات واضحة، ولا يزال عند إصراره على ترك موضوع شمال الليطاني إلى الإستراتيجية الدفاعية. وهذا الموقف لا يرضى عنه المجتمع ولا المجتمع ، لتفضيلهما أن يكون هناك جدول زمني للانسحاب من منطقة شمال الليطاني بالتفاهم والتنسيق مع .



من جهة أخرى، قال مصدر نيابي بارز لـ«الأنباء»: «يراقب الحزب بحذر توسيع مروحة الاتصالات والتي شملت قيادات سياسية ونيابية يتم التواصل معها للمرة الأولى عربيا وإقليميا، وما يمكن أن يكون لها من تأثير على صعيد الانتخابات النيابية وتحالفاتها».

