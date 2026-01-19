الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

"منشآت عسكرية ومراكز تدريب".. بيان إسرائيلي بعد الغارات العنيفة

2026-01-19 | 05:22
&quot;منشآت عسكرية ومراكز تدريب&quot;.. بيان إسرائيلي بعد الغارات العنيفة
"منشآت عسكرية ومراكز تدريب".. بيان إسرائيلي بعد الغارات العنيفة

زعم الجيش الإسرائيلي أنّه نفّذ قبل وقت قصير سلسلة غارات استهدفت ما وصفه بـ"بنى تحتية عسكرية" في عدة مناطق من جنوب لبنان.

 

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، طالت الضربات منشآت عسكرية قال إنّ حزب الله يستخدمها لإجراء تدريبات وتحضير عناصره، وللتخطيط لعمليات ضد قواته والمدنيين في إسرائيل.

 

وأشار البيان إلى أنّ هذه المنشآت كانت تُستعمل لإجراء تدريبات على الرماية وتدريبات إضافية على استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة.

 

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنّ الغارات استهدفت أيضًا فتحات أنفاق قال إنها تُستخدم لتخزين الأسلحة داخل عدد من المواقع العسكرية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، لافتًا إلى رصد نشاط عسكري في هذه المواقع خلال الأشهر الماضية.

 

كما أفاد بأن الضربات شملت عددًا من منصات الإطلاق ومنشآت عسكرية أخرى، قال إنها كانت تُستخدم للتحضير لهجمات ضد قواته وضد إسرائيل.

"منشآت عسكرية ومراكز تدريب".. بيان إسرائيلي بعد الغارات العنيفة

محليات

حزب الله

اسرائيل

الجنوب

وزير العدل: لا تدخل بالمسار القضائي… وهذا موقفه من تعيين قزي
الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلال الأشهر الماضية أنشطة عسكرية غير معتادة لحزب الله في المواقع المستهدفة

بري استقبل وفداً من كتلة "التوافق الوطني": لدعم الجيش وتسليحه
09:33

بري استقبل وفداً من كتلة "التوافق الوطني": لدعم الجيش وتسليحه

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وإستحقاق الانتخابات النيابية وذلك خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من كتلة التوافق الوطني النيابية وضم النواب فيصل كرامي، حسن مراد، محمد يحيا، طه ناجي، وعدنان طرابلسي.

09:33

بري استقبل وفداً من كتلة "التوافق الوطني": لدعم الجيش وتسليحه

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وإستحقاق الانتخابات النيابية وذلك خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من كتلة التوافق الوطني النيابية وضم النواب فيصل كرامي، حسن مراد، محمد يحيا، طه ناجي، وعدنان طرابلسي.

بعد تقرير "الجديد" حول وفاة أحد الموقوفين.. بيان من وزارة العدل
10:47
بري استقبل وفداً من كتلة "التوافق الوطني": لدعم الجيش وتسليحه
09:33
معلومات الجديد: المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو يوقف رئيس دائرة المالية في محافظة النبطية أيمن رضا والموظفين عبدالله عبدالله وحسن وهبي على خلفية ثبوت تقاضيهم رشاوى لتمرير معاملات المواطنين
09:06
رسامني يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون ويلتقي وفد مرفأ بيروت
08:47
سلسلة لقاءات وزارية ونيابية في بعبدا
08:13
كهرباء لبنان تمدّد مهلة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
08:06
