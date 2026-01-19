"منشآت عسكرية ومراكز تدريب".. بيان إسرائيلي بعد الغارات العنيفة

وبحسب بيان الجيش ، طالت الضربات منشآت عسكرية قال إنّ يستخدمها لإجراء تدريبات وتحضير عناصره، وللتخطيط لعمليات ضد قواته والمدنيين .

وأشار البيان إلى أنّ هذه المنشآت كانت تُستعمل لإجراء تدريبات على الرماية وتدريبات إضافية على استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنّ استهدفت أيضًا فتحات أنفاق قال إنها تُستخدم لتخزين الأسلحة داخل عدد من المواقع العسكرية التابعة لحزب في ، لافتًا إلى رصد نشاط عسكري في هذه المواقع خلال الأشهر الماضية.

كما أفاد بأن الضربات شملت عددًا من منصات الإطلاق ومنشآت عسكرية أخرى، قال إنها كانت تُستخدم للتحضير لهجمات ضد قواته وضد .