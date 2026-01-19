الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

وزير العدل: لا تدخل بالمسار القضائي… وهذا موقفه من تعيين قزي

2026-01-19 | 05:30
وزير العدل: لا تدخل بالمسار القضائي… وهذا موقفه من تعيين قزي
وزير العدل: لا تدخل بالمسار القضائي… وهذا موقفه من تعيين قزي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي ،وزير العدل عادل نصار الذي اشار الى" ان الزيارة لتقديم التهاني بالعام الجديد ولاخذ البركة ولمناقشة الأوضاع الطارئة في البلد "، مؤكدا ان القضاء انطلق رغم الظروف الصعبة".

واكد " أنّ العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ بجهود القاضي طارق البيطار"، مضيفًا": نعطي كل السند الممكن لتسهيل المهام بهذا الخصوص".

وعن تعيين غراسيا القزي مديرا عاما للجمارك، قال: "اعترضت على التعيين مع اقتناعي وتمسكي بقرينة البراءة، ولكن من غير الملائم أن تتم الترقية".

وأكد أن "المسار القضائي مستقل ورئيس الحكومة كان واضحا لجهة أنّ الموقف لا يدّل على التدخل بالمسار القضائي الذي يجب أن يصل الى خواتمه"، مضيفًا:" أي شخص تتم إدانته يتم تنفيذ كل الاجراءات القانونية بحقه والملاءمة كانت على عدم الاقدام على الترقية".

وردًا على سؤال، قال: "التعاون مع الخارج جيّد جدًا بخاصة بين القضاء اللبناني والأجنبي، والقاضي جمال الحجار يقوم بمهامه بشكل جيد وهو يتحضر للتقاعد ولكن ليس الآن".

وتابع:" وعدت نفسي بإبعاد السياسة عن التعيينات القضائية، والاعضاء ليس لديهم أي توجه سياسي او انتماء سياسي والقاضي سهيل عبود هو الذي حافظ على استقلالية القضاء بأصعب الظروف".
وزير العدل: لا تدخل بالمسار القضائي… وهذا موقفه من تعيين قزي

