كهرباء لبنان تمدّد مهلة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

وأشارت الوزارة إلى أنّ عدد الأعضاء المطلوبين هو 6، موضحةً أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار ورشة تفعيل الإدارة وملء الشغور، بما يضمن انتظام العمل المؤسساتي، وضمن المسار الإصلاحي الذي يعتمده والمياه جو الصدي في الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها.

ولفت البيان إلى أنّ هذه التعيينات ستُجرى وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء، وعملاً بالمراسيم المرتبطة بالنظام العام للمؤسسات العامة، وبآلية التعيين التي أقرّها ، والتي تنص على تعيين الأعضاء غير المتفرّغين من قبل الوزير مباشرة.

وفي هذا الإطار، وضع الوزير الصدي آلية ترتكز على الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتتضمّن الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين للمساهمة في دراسة ملفات المرشحين وإجراء مقابلات شفهية مع الذين يتمتّعون بالمؤهلات والمواصفات المطلوبة.

ودعت الوزارة الراغبين بتقديم طلباتهم لشغل هذا المركز إلى الاطلاع على الشروط المطلوبة للتعيين، والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والموانع، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والمياه، على أن تُرسل السير الذاتية مرفقة بالمستندات عبر البريد الإلكتروني: [[email protected]](mailto:[email protected])، مؤكدةً أنّه لن يُقبل أي طلب يُقدَّم باليد إلى الوزارة.