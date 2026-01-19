الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

كهرباء لبنان تمدّد مهلة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

2026-01-19 | 08:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كهرباء لبنان تمدّد مهلة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
كهرباء لبنان تمدّد مهلة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان تمديد قبول طلبات الترشيح لملء مركز عضو غير متفرّغ في مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان حتى يوم الأحد 25/1/2026 ضمناً.

 

وأشارت الوزارة إلى أنّ عدد الأعضاء المطلوبين هو 6، موضحةً أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار ورشة تفعيل الإدارة وملء الشغور، بما يضمن انتظام العمل المؤسساتي، وضمن المسار الإصلاحي الذي يعتمده وزير الطاقة والمياه جو الصدي في الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها.

 

ولفت البيان إلى أنّ هذه التعيينات ستُجرى وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء، وعملاً بالمراسيم المرتبطة بالنظام العام للمؤسسات العامة، وبآلية التعيين التي أقرّها مجلس الوزراء، والتي تنص على تعيين الأعضاء غير المتفرّغين من قبل الوزير مباشرة.

 

وفي هذا الإطار، وضع الوزير الصدي آلية ترتكز على الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتتضمّن الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين للمساهمة في دراسة ملفات المرشحين وإجراء مقابلات شفهية مع الذين يتمتّعون بالمؤهلات والمواصفات المطلوبة.

 

ودعت الوزارة الراغبين بتقديم طلباتهم لشغل هذا المركز إلى الاطلاع على الشروط المطلوبة للتعيين، والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والموانع، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والمياه، على أن تُرسل السير الذاتية مرفقة بالمستندات عبر البريد الإلكتروني: [[email protected]](mailto:[email protected])، مؤكدةً أنّه لن يُقبل أي طلب يُقدَّم باليد إلى الوزارة.

مقالات ذات صلة
كهرباء لبنان تمدّد مهلة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

محليات

لبنان

وزارة الطاقة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد انتهاء الزيارة الخماسية… لبنان يدخل مرحلة بثلاثة محاور (الجمهورية)
الخوري لـ"وهلق شو": الجميع في لبنان لديه هواجس معيّنة

اقرأ ايضا في محليات

بري استقبل وفداً من كتلة "التوافق الوطني": لدعم الجيش وتسليحه
09:33

بري استقبل وفداً من كتلة "التوافق الوطني": لدعم الجيش وتسليحه

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وإستحقاق الانتخابات النيابية وذلك خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من كتلة التوافق الوطني النيابية وضم النواب فيصل كرامي، حسن مراد، محمد يحيا، طه ناجي، وعدنان طرابلسي.

09:33

بري استقبل وفداً من كتلة "التوافق الوطني": لدعم الجيش وتسليحه

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وإستحقاق الانتخابات النيابية وذلك خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من كتلة التوافق الوطني النيابية وضم النواب فيصل كرامي، حسن مراد، محمد يحيا، طه ناجي، وعدنان طرابلسي.

يحدث الآن

اخترنا لك
بعد تقرير "الجديد" حول وفاة أحد الموقوفين.. بيان من وزارة العدل
10:47
بري استقبل وفداً من كتلة "التوافق الوطني": لدعم الجيش وتسليحه
09:33
معلومات الجديد: المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو يوقف رئيس دائرة المالية في محافظة النبطية أيمن رضا والموظفين عبدالله عبدالله وحسن وهبي على خلفية ثبوت تقاضيهم رشاوى لتمرير معاملات المواطنين
09:06
رسامني يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون ويلتقي وفد مرفأ بيروت
08:47
سلسلة لقاءات وزارية ونيابية في بعبدا
08:13
يروجون مخدرات عبر الـ "توك توك".. بقبضة أمن الدولة!
07:57
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026