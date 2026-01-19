بعد انتهاء الزيارة الخماسية… لبنان يدخل مرحلة بثلاثة محاور (الجمهورية)

كتبت صحيفة الجمهورية:

قالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، إنّه مع انتهاء الزيارة «الخماسية»، سيدخل مرحلة من ثلاثة محاور:



ـ الأول، استمرار التواصل الدولي. إذ يُتوقع أن تستمر الاتصالات السياسية والديبلوماسية مع الدول الداعمة، خصوصاً في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية ودعم المؤسسات.



ـ الثاني، الملف الأمني، حيث سيبقى اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701، اللذان تنتهكهما تحت مجهر ، في انتظار تفعيل عملي للجنة «الميكانيزم».



ـ الثالث، التوترات الإقليمية المتأتية من التهديد المتبادل بين وكل وتل ابيب، وكذلك التطورات الجارية على الحدود الجنوبية وفي ، سواء في جنوبها او شرقها او على حدودها، وهذه كلها قد تؤثر على مسار الأحداث في لبنان.