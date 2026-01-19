بعد انتهاء الزيارة الخماسية… لبنان يدخل مرحلة بثلاثة محاور (الجمهورية)

قالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، إنّه مع انتهاء الزيارة «الخماسية»، سيدخل لبنان
مرحلة من ثلاثة محاور:
ـ الأول، استمرار التواصل الدولي. إذ يُتوقع أن تستمر الاتصالات السياسية والديبلوماسية مع الدول الداعمة، خصوصاً في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية ودعم المؤسسات.
ـ الثاني، الملف الأمني، حيث سيبقى اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701، اللذان تنتهكهما إسرائيل
تحت مجهر المجتمع الدولي
، في انتظار تفعيل عملي للجنة «الميكانيزم».
ـ الثالث، التوترات الإقليمية المتأتية من التهديد المتبادل بين إيران
وكل من واشنطن
وتل ابيب، وكذلك التطورات الجارية على الحدود الجنوبية اللبنانية
وفي سوريا
، سواء في جنوبها او شرقها او على حدودها، وهذه كلها قد تؤثر على مسار الأحداث في لبنان.