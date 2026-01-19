رسامني يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون ويلتقي وفد مرفأ بيروت

وفي سياق متصل، التقى الوزير رسامني وفدًا من مجلس إدارة مرفأ برئاسة لإدارة واستثمار المرفأ مروان النفي، حيث جرى عرض واقع العمل في المرفأ والتحديات القائمة، إلى جانب الخطط والإجراءات المتّخذة لتحسين الأداء وتعزيز الجهوزية التشغيلية، بما يواكب متطلّبات المرحلة المقبلة.

كما استقبل الوزير رسامني رئيس المدير العام لـ "مصرف الإسكان" أنطوان حبيب، يرافقه المستشار القانوني للمصرف، واطّلع منه على المشاريع التي نفّذها المصرف والخطط المستقبلية الموضوعة، في إطار دعم القطاع السكني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.