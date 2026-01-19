ابراهيم كنعان ينشر صورته من المجلس: وضع اللمسات الأخيرة على اهم الأعمال التشريعية

الآن من مجلس النواب … وضع اللمسات الأخيرة على اهم الأعمال التشريعية والرقابية التي يقوم بها مجلس نيابي، عبر لجنة المال، أستمرّ ٣ اشهر من دون انقطاع! #موازنة_٢٠٢٦ pic.twitter.com/wEWQKDAXDB
— ibrahim kanaan (@IbrahimKanaan) January 19, 2026
وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى دافوس – سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي،