4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

منخفض جوي متوسط.. استعدوا!

2026-01-20 | 06:13
منخفض جوي متوسط.. استعدوا!
منخفض جوي متوسط.. استعدوا!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح جنوب البلاد وتصل سرعتها أحيانا الى 50 كلم/س.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر وبارد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم غد الأربعاء حيث ترتفع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة بعد ظهر يوم الخميس بمنخفض جوي متوسط الفاعلية مصدره سواحل ليبيا يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا مع رياح ناشطة، يخف تأثيره اعتبارا من ظهر يوم الجمعة ثم تعود التقلبات والأمطار المتفرقة مجددا يوم السبت.  

تحذير: من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1200 متر.

نحذر المزارعين من تأثير الصقيع على المزروعات بخاصة في سهل البقاع حتى يوم الاربعاء، فينصح اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم مع أجواء باردة بسبب سيطرة الرياح الشمالية التي تنشط أحيانا لتصل سرعتها الى 45 كلم/س، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف خلال النهار ولكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية، تنخفض نسبة الرطوبة ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية في ساعات الصباح الأولى وخلال الليل اعتبارا من ارتفاع 1200 متر.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح جنوب البلاد وتصل سرعتها أحيانا الى 50 كلم/س.

الخميس: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح فتصل سرعتها أحيانا لحدود ال 65 كلم/س، ترتفع نسبة الرطوبة ابتداء من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم تدريجا اعتبارا من المساء وتهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 1900 متر.

الجمعة: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة ، تبقى الرياح ناشطة وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية في المناطق الشمالية، مع حدوث برق ورعد، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، وتنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة.
