نقابة أصحاب محطات المحروقات تجتمع اليوم… إليكم المقررات

* رفض سياسة التجاهل الممنهج والمتواصل من قبل والمياه.* دعوة اصحاب للتأهب والاستعداد للمدافعة عن الحقوق المسلوبة.* سيدعو المجلس وسائل الاعلام، الى مؤتمر صحافي ليوم الخميس القادم للاعلان عن الخطوات التي قرر اتخاذها.