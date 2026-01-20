عاجل
ماكرون: لا أنوي التحدث إلى ترامب في دافوس
ماكرون: لا أنوي التحدث إلى ترامب في دافوس
محليات
نقابة أصحاب محطات المحروقات تجتمع اليوم… إليكم المقررات
2026-01-20 | 07:47
نقابة أصحاب محطات المحروقات تجتمع اليوم… إليكم المقررات
عقد
المجلس التنفيذي
لنقابة أصحاب محطات المحروقات في
لبنان
اجتماعاً
صباح اليوم
برئاسة النقيب
جورج البركس
في
مركز النقابة
المؤقت، وقرر ما يلي:
* رفض سياسة التجاهل الممنهج والمتواصل من قبل
وزارة الطاقة
والمياه.
* دعوة اصحاب
المحطات
للتأهب والاستعداد للمدافعة عن الحقوق المسلوبة.
* سيدعو المجلس وسائل الاعلام، الى مؤتمر صحافي ليوم الخميس القادم للاعلان عن الخطوات التي قرر اتخاذها.
نقابة أصحاب محطات المحروقات تجتمع اليوم… إليكم المقررات
محليات
لبنان
المحروقات
الحدث - حسن الدر - الحلقة الكاملة
قسد: اشتباكات عنيفة تدور بين قواتنا والجيش السوري في محيط مخيم الهول
