الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

الميكانيزم مأزومة.. ولبنان لا يملك بديلاً

2026-01-20 | 13:18
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الميكانيزم مأزومة.. ولبنان لا يملك بديلاً
الميكانيزم مأزومة.. ولبنان لا يملك بديلاً

الميكانيزم في أزمة ولم تنهر بعد فاجتماعاتها معطلة من دون تاريخ واضح لعقد اي جتماع مقبل.

بالنسبة للبنان تصف اوساط مطلعة على لجنة الميكانيزم انها ملجأ في أدغال مليئة بالوحوش ولكن لبنان لا يملك البديل.
فالميكانيزم تعاني من بنية غير سليمة ولاسيما ان وفدا عسكريا يترأسه مدني وهذا ما يثير الشكوك حول نجاحها واذا صححت البنية يمكن ان تنجح الميكانيزم اذا استمرت بان تصل الى نتائج ايجابية.
ففي معلومات الجديد انه خلال جولتي ٣ و١٩ كانون الاول في الناقورة طرح الوفد اللبناني بندين خلافيين مع اسرائيل.
اولا عودة الناس إلى بيوتهم وارضهم في القرى المدمرة كأساس للموقف اللبناني وذلك بالاضافة الى طرح الإعمار الاقتصادي الذي مدخله اعادة القرى المدمرة خلافا لأي صيغ أخرى لن يوافق عليها لبنان ابدا. وفي حال ارادت اسرائيل غير ذلك فلبنان مستعد للاسوأ في دليل على مدى تمسكه بهذا المطلب.
وتتحدث المعلومات عن أن بيان السفارة الامريكية الذي صدر بعد جولة ١٩ كانون جاء ليؤكد ان الطرح اللبناني اصبح في صلب المفاوضات اميركيا واسرائيليا. وتضيف المعلومات انه خلال الجولة الثانية من التفاوض وارتكازا على مهمة الجيش الناجحة في الجنوب أصر الجانب اللبناني على ان تصدر الميكانيزم بيانا تتبنى فيه نجاح الجيش في السيطرة على جنوب الليطاني وبعد موافقة واشنطن وباريس والأمم المتحدة على ذلك، اختارت اسرائيل ان يصدر رئيس حكومتها نتانياهو بيانا تحدث فيه بالإيجابيات والسلبيات للتفاوض على حد سواء فقطع الطريق امام اللجنة لاصدار بيانها كما هو متفق عليه.
اما عن تأخر انعقاد الجولة التي كانت مقررة في الرابع عشر من كانون الثاني فتشير المعلومات الى انه يعود إلى أسباب لها علاقة بأزمة في بنية الميكانيزم من جهة وباتفاق وقف إطلاق النار من جهة اخرى بالاضافة الى التطورات الاقليمية والدولية ولكن تتحدث مصادر مطلعة على عمل اللجنة عن ان لبنان متمسك بالميكانيزم ويطالب بقية الأطراف بعقد جلسة في أقرب وقت وتضيف المعلومات ان الرئاسة والحكومة والوفد المفاوض جاهزون لاستئناف المفاوضات لجهة الطروحات وعمل الجيش على حد سواء فلبنان مدرك تماما ان انهيار الميكانيزم سيقود إلى المجهول، ولبنان لا يملك خيارات اخرى غير التفاوض عبر الميكانيزم. وتتحدث المعلومات عن انه لم يطرح على لبنان رسميا رفع تمثيله السياسي في اللجنة، ولكن هذا الامر كان سيأتي تلقائيا في حال نجحت  الميكانيزم بعملها. وتعتبر ان طروحات الجانب الاسرائيلي قاسية في اللجنة ولكن مضمونها اقتصر على الجانب الامني من المفاوضات.
في الخلاصة فإن الميكانيزم في ازمة بسبب عدم ارادة اسرائيل بالعودة الى التفاوض عبرها وتصحيح بنيتها بينما لبنان يتمسك بهذه الورقة لانها السبيل الوحيد لديه للتفاوض وايجاد الحلول للازمات الامنية مع اسرائيل. 
 
مقالات ذات صلة
الميكانيزم مأزومة.. ولبنان لا يملك بديلاً

محليات

الجنوب

لبنان

الميكانيزم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بري: "صفر".. وعن لقائه بالأمير يزيد بن فرحان: "ممتاز وايجابي"!
علاقة الرئيس عون - حزب الله.. جمود لامس القطيعة؟! (المدن)

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
في حرب؟ - شاهد الفيديو
16:33
ماكر.. ويتقن المراوغة.. هكذا ظهر الامير الوهمي أمام قاضي التحقيق - شاهد التقرير
14:29
لبنان: الميكانيزم ثم الميكانيزم - شاهد الفيديو
13:33
معلومات الجديد: طروحات الجانب الإسرائيلي قاسية في اللجنة ولكن مضمونها اقتصر على الجانب الأمني من المفاوضات
13:09
معلومات الجديد: لم يطرح على لبنان رسمياً رفع تمثيله السياسي في اللجنة ولكن هذا الأمر كان سيأتي تلقائياً في حال نجحت الميكانيزم في عملها
13:08
مصادر مطلعة على عمل لجنة الميكانيزم للجديد: لبنان متمسك بها ولا بديل له عنها ويطالب بقية الأطراف بعقد جلسة في أقرب وقت فالرئاسة والحكومة والوفد المفاوض جاهزون لاستئناف المفاوضات لجهة الطروحات وعمل الج
13:06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026