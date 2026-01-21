الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

بعد الغارات.. عون يعلّق

2026-01-21 | 11:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد الغارات.. عون يعلّق
بعد الغارات.. عون يعلّق

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون:
"مرة جديدة، تمضي إسرائيل في سياسة العدوان الممنهج عبر شنّ غارات جوية على قرى لبنانية مأهولة، في تصعيد خطير يطال المدنيين مباشرة، ويعمد إلى ترويعهم وتهديد أمنهم اليومي، في خرقٍ فاضح للقانون الدولي الإنساني ولأبسط قواعد حماية السكان المدنيين".

وأضاف: "إن هذا السلوك العدواني المتكرّر يؤكد مجددًا رفض إسرائيل الالتزام بتعهداتها الناشئة عن اتفاق وقف الأعمال العدائية، واستخفافها المتعمّد بالجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لضبط الوضع الميداني والحفاظ على الاستقرار ومنع توسّع دائرة المواجهة".

وختم عون: "وإذ تجدّد الدولة اللبنانية تمسّكها الكامل بسيادتها وسلامة أراضيها، فإنها تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات، وتدعو المجتمع الدولي، ولا سيما الجهات الراعية للاتفاق، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية، واتخاذ إجراءات واضحة وفاعلة لوقف هذه الانتهاكات ووضع حدّ لسياسة الإفلات من المحاسبة، بما يضمن حماية المدنيين وصون الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة".
 
مقالات ذات صلة
بعد الغارات.. عون يعلّق

محليات

لبنان

رئيس الجمهورية

الإعتداءات الإسرائيلية

جوزاف عون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"حقيبة ديبلوماسية" تصل بيروت.. وملحق سرّي داخلها (الجمهورية)
في حرب؟ - شاهد الفيديو

اقرأ ايضا في محليات

وزيرة الشؤون تدين الإعتداءات على الجنوب
14:21

وزيرة الشؤون تدين الإعتداءات على الجنوب

أدانت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد "بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت اليوم الجنوب، وما خلّفته من مآسٍ جسيمة بحق المدنيين".

14:21

وزيرة الشؤون تدين الإعتداءات على الجنوب

أدانت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد "بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت اليوم الجنوب، وما خلّفته من مآسٍ جسيمة بحق المدنيين".

يحدث الآن

اخترنا لك
"قوة حزب الله ليست بالباليستي".. وهكذا تخطط إسرائيل! (فيديو)
14:48
وزيرة الشؤون تدين الإعتداءات على الجنوب
14:21
القاضي البيطار يسجّل هدفاً في مرمى خليل وزعيتر (تقرير)
14:11
مراسل الجديد: غارات تستهدف محيط بلدة حوش السيد علي قرب الهرمل داخل الأراضي السورية
14:11
بعد الغارات.. مرقص يتصل بالصحافيين
13:14
الميكانيزم مجمد والتصعيد عائد؟… لبنان يراقب بقلق
12:53
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026