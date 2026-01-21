معوض يدين "حملة التخوين" التي تستهدف رئيس الجمهورية

عتبر النائب ميشال انه "منذ أكثر من أسبوعين، يتعرّض رئيس الجمهورية لحملة منظّمة من التخوين والشتائم والتهويل والتهديد من قبل "حزب الله" وشركائه في الممانعة، على خلفية مواقفه الواضحة في الدفاع عن سيادة الدولة وضرورة احتكارها للسلاح والقرار الاستراتيجي، التزامًا بالدستور، وخطاب ، والبيان الوزاري، والقرارات الدولية".