محليات

معوض يدين "حملة التخوين" التي تستهدف رئيس الجمهورية

2026-01-21 | 12:49
معوض يدين "حملة التخوين" التي تستهدف رئيس الجمهورية
معوض يدين "حملة التخوين" التي تستهدف رئيس الجمهورية

عتبر النائب ميشال معوض انه "منذ أكثر من أسبوعين، يتعرّض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لحملة منظّمة من التخوين والشتائم والتهويل والتهديد من قبل "حزب الله" وشركائه في الممانعة، على خلفية مواقفه الواضحة في الدفاع عن سيادة الدولة وضرورة احتكارها للسلاح والقرار الاستراتيجي، التزامًا بالدستور، وخطاب القسم، والبيان الوزاري، والقرارات الدولية".

واضاف في منشور على منصة "اكس": "إن محاولات "حزب الله العودة إلى زمن التهديد والابتزاز وإخضاع الدولة ورموزها ومؤسساتها هي محاولات مرفوضة ومستنكرة، ويكفي ما كلّفت هذه السياسات اللبنانيين، على مدى أكثر من ثلاثة عقود، من اغتيالات وانقسامات ودم ودمار وفساد وإفقار وإذلال".

وختم: "من هنا نؤكّد رفضنا وإدانتنا لهذه الحملة الرخيصة والدنيئة، ونطالب بمحاسبة كل من يشارك فيها ويحرًض عليها تطبيقًا لحكم القانون. كما نطالب حزب الله بوقف هذا المسار الانتحاري، والالتحاق بمشروع الدولة، الذي وحده يحمي جميع اللبنانيين ويضع لبنان على سكة الإنقاذ والاستقرار والازدهار".
 
معوض يدين "حملة التخوين" التي تستهدف رئيس الجمهورية

محليات

لبنان

ميشال معوض

الرئيس عون

