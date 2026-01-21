بعد كلمة عون… الفجوة بينه وبين الحزب تتسع (الجمهورية)

كتبت صحيفة الجمهورية:

أبلغت اوساط سياسية مطلعة إلى «الجمهورية»، انّ رئيس الجمهورية خلال استقباله السنوي التقليدي للسلك الديبلوماسي والأجنبي، فاقمت حدّة الخلاف بينه وبين ، مشيرة إلى انّ علاقة الجانبين تتخذ منحى سلبياً، وهي وصلت إلى مكان حرج إنما من دون أن تتجاوز بعد نقطة اللاعودة.



ولفتت هذه الاوساط، إلى انّه وبعد المواقف التي أطلقها عون في مقابلته التلفزيونية الاخيرة لمناسبة انتهاء السنة الاولى من ولايته، وما تلاها من خطاب عالي السقف للأمين العام لحزب الشيخ ، أتت مواقف رئيس الجمهورية أمام السلك الديبلوماسي وردود الفعل عليها في بيئة «الحزب» وإعلامه، لتزيد الفجوة اتساعاً بين الجانبين، وتطرح تساؤلات عن مستقبل العلاقة المترنحة بينهما.