عاجل
القناة 12: شركة air france تعلن الغاء رحلاتها الى تل أبيب والمنطقة
القناة 12: شركة air france تعلن الغاء رحلاتها الى تل أبيب والمنطقة
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
14
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
07:37
أهالي ضحايا المرفأ.. لماذا تحركوا مجدداً؟ (فيديو)
06:40
مطاردة مع الأمواج! (فيديو)
05:31
على أنقاض منزله المهدم… نصب خيمته - شاهد الفيديو
04:14
بندورة على مبنى الجمارك.. تجدد احتجاج الأهالي (فيديو)
02:58
غزال يسطو على بنك - شاهد الفيديو
محليات
مراسلة الجديد من باريس: دقائق ويصل الرئيس سلام على أن يركّز اللقاء على مسارين أساسيين مؤتمر دعم الجيش ودعم إعادة الإعمار والاقتصاد
2026-01-23 | 11:09
A-
A+
مراسلة الجديد من باريس: دقائق ويصل الرئيس سلام على أن يركّز اللقاء على مسارين أساسيين مؤتمر دعم الجيش ودعم إعادة الإعمار والاقتصاد
مقالات ذات صلة
ماكرون خلال لقائه سلام: نُحضّر في باريس لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
مراسلة الجديد من باريس: لقاء ماكرون–سلام بحث الإصلاحات الاقتصادية والمسار التصحيحي وصولًا لتفعيل ملفات إعادة الإعمار والدعم الاقتصادي
رئاسة الجمهورية: مؤتمر دعم الجيش في 5 آذار المقبل في باريس
مراسلة الجديد من باريس: دقائق ويصل الرئيس سلام على أن يركّز اللقاء على مسارين أساسيين مؤتمر دعم الجيش ودعم إعادة الإعمار والاقتصاد
محليات
الجديد
باريس:
دقائق
الرئيس
يركّز
اللقاء
مسارين
أساسيين
مؤتمر
الجيش
إعادة
الإعمار
والاقتصاد
العودة الى الأعلى
هجوم شيعي على منتقدي عون… والرئاسة تتحرّك قانونياً (النهار)
كلمة أغضبت "البيئة".. والسلاح تحت امرة الدولة؟ (فيديو)
اقرأ ايضا في محليات
13:58
سلام للرئيس الفرنسي: نشدد على ضرورة إيجاد بديل لقوات اليونيفيل بعد انتهاء مهامها
13:58
سلام للرئيس الفرنسي: نشدد على ضرورة إيجاد بديل لقوات اليونيفيل بعد انتهاء مهامها
13:55
الحوار بين حارة حريك وبعبدا معطل.. والبيئة غاضبة
13:55
الحوار بين حارة حريك وبعبدا معطل.. والبيئة غاضبة
13:55
سلام: لضرورة وقف خروقات إسرائيل للسيادة اللبنانية وانسحابها من كامل الأراضي التي لا تزال تحتلها
13:55
سلام: لضرورة وقف خروقات إسرائيل للسيادة اللبنانية وانسحابها من كامل الأراضي التي لا تزال تحتلها
يحدث الآن
عربي و دولي
14:13
القناة 12: شركة air france تعلن الغاء رحلاتها الى تل أبيب والمنطقة
عربي و دولي
14:04
شركة KLM تُعلن إلغاء رحلاتها إلى السعودية والإمارات بسبب التوتر في المنطقة
عربي و دولي
14:03
رويترز عن مصادر في قسد: المهلة المحددة في الاتفاق مع دمشق قد يتم تمديدها
اخترنا لك
سلام للرئيس الفرنسي: نشدد على ضرورة إيجاد بديل لقوات اليونيفيل بعد انتهاء مهامها
13:58
الحوار بين حارة حريك وبعبدا معطل.. والبيئة غاضبة
13:55
سلام: لضرورة وقف خروقات إسرائيل للسيادة اللبنانية وانسحابها من كامل الأراضي التي لا تزال تحتلها
13:55
سلام: أي رهان من أي جهة على استغلال حصر السلاح هو مغامرة ستدفع لبنان إلى مزيد من المآسي
13:54
الرئيس نواف سلام للرئيس الفرنسي: ملتزمون باستكمال عملية حصر السلاح في كافة الأراضي اللبنانية
13:52
ماكرون خلال لقائه سلام: نُحضّر في باريس لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
13:23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-01-02
مراسل الجديد: موجة غارات جديدة تستهدف منطقة تبنا عند أطراف بلدة البيسارية بقضاء صيدا الزهراني
00:40
الإعلان عن برنامج "البحرين عاصمة الثقافة الرياضية العربية 2026"
2026-01-18
بشأن العاصفة وإقفال المدارس.. بيان لوزيرة التربية
00:39
شبيهة جورجينا رودريغيز تُشعل جدلاً واسعاً
04:49
شيرين عبد الوهاب تتحرك قانونيًا بعد تداول صور مسيئة لها
2025-12-07
مقترح اسرائيلي: منطقة عازلة جنوب لبنان.. السياسي محمد عبيد يكشف (فيديو)
بالفيديو
بالفيديو
14:00
مؤثر سوري شهير يروي معاناته خلال وجوده في السجن
13:49
مقدمة النشرة المسائية 23-01-2026
2026-01-22
مقدمة النشرة المسائية 22-01-2026
2026-01-22
بعد الغارات الاسرائيلية أمس.. مراسل الجديد يعاين الاضرار في انصار
2026-01-22
شمال الهرمل تحت القصف وخسائر جسيمة.. شاهد حجم الدمار
2026-01-21
مقدمة النشرة المسائية 21-01-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
06:18
غارتان محيط بعلبك.. ماذا استهدفت اسرائيل؟
خاص الجديد
06:18
غارتان محيط بعلبك.. ماذا استهدفت اسرائيل؟
محليات
00:11
هجوم شيعي على منتقدي عون… والرئاسة تتحرّك قانونياً (النهار)
محليات
00:11
هجوم شيعي على منتقدي عون… والرئاسة تتحرّك قانونياً (النهار)
محليات
08:32
للمتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية.. خطوة من الرئيس عون
محليات
08:32
للمتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية.. خطوة من الرئيس عون
محليات
01:55
ارتفاع أسعار البنزين والمازوت.. فكم بلغت؟
محليات
01:55
ارتفاع أسعار البنزين والمازوت.. فكم بلغت؟
منوعات
00:34
الذهب يحطم أرقامًا قياسية… فكم بلغ؟
منوعات
00:34
الذهب يحطم أرقامًا قياسية… فكم بلغ؟
عربي و دولي
07:31
"فليأتوا، نحن جاهزون لهم".. تصريح لـ قيادي في الحرس الثوري!
عربي و دولي
07:31
"فليأتوا، نحن جاهزون لهم".. تصريح لـ قيادي في الحرس الثوري!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026