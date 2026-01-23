هجوم شيعي على منتقدي عون… والرئاسة تتحرّك قانونياً (النهار)

كتبت صحيفة النهار:

تبيّن أنّ مناصرين لـ" " وعدداً قليلاً من إعلاميين يدورون في فلكه، شنّوا هجوماً على رئيس الجمهورية ، لكنّ الرد عليهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جاء بالدرجة الاولى من جمهور ، استنكر التهجم وشنّ هجوماً على منتقديه. في السياق، علمت "النهار" أنّ الدوائر المعنية في رئاسة الجمهورية تدرس إمكان الادّعاء على الذين يوجّهون شتائم علنيّة للرئيس وفق ما ينص عليه القانون اللبناني، إذ أنّ المشترع جرّم أيّ إساءة أو تعرّض لرئيس ، والتعرّض للرئيس جريمة جزائيّة تجعل الفاعل مُعرَّضا للملاحقة إمّا بدعوى من رئيس الجمهورية أو بشكل تلقائيّ من قبل .