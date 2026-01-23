الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

"لا قطيعة" بين عون وحزب الله.. وحزمة مشاريع ومساعدات إلى لبنان

2026-01-23 | 12:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;لا قطيعة&quot; بين عون وحزب الله.. وحزمة مشاريع ومساعدات إلى لبنان
"لا قطيعة" بين عون وحزب الله.. وحزمة مشاريع ومساعدات إلى لبنان

بين بعبدا وباريس توزع المشهد السياسي اذ لفت اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بالرئيس بري والاجتماع بين الرئيس نواف سلام والرئيس ايمانويل ماكرون.


في بعبدا كانت عودة الاهالي الى القرى الحدودية اولوية في لقاء الرئيسين عون وبري وتؤكد مصادر للجديد ان الاجواء كانت ايجابية وحصل توافق على استمرار الاتصالات مع عواصم القرار وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية للضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها واعتداءاتها المتكررة وتضيف ان هناك توافقا بين عون وبري على ان الضغط الدولي على اسرائيل غير كاف حتى الساعة ومن الضروري العمل لتكثيفه في الايام المقبلة.

وفي الاطار نفسه التقى الرئيس عون وفدا من اهالي القرى الحدودية والحافة الامامية اضافة الى رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر في تأكيد على اهتمام رئيس الجمهورية بعودة الاهالي وتأمين المستلزمات لذلك.

وعلى صعيد الحملة التي يتعرض لها رئيس الجمهورية على وسائل التواصل الاجتماعي من جمهور حزب الله تشير مصادر  قريبة من بعبدا للجديد الى انه رغم ذلك لا قطيعة مع الحزب وقنوات الحوار تبقى مفتوحة.
وفي باريس التقى رئيس الحكومة نواف سلام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبحثا الخطوات لعقد مؤتمر دعم الجيش في منتصف اذار في باريس.

وبحسب معلومات الجديد فان اللقاء بين الرجلين كان يفترض ان يعقد على هامش قمة دافوس  إلا ان ماكرون الغى كل لقاءاته هناك  واستعاض عنه بهذا اللقاء في الاليزيه.

وتشير المصادر الى ان ماكرون اصر على لقاء سلام رغم انه الغى مواعيده بسبب متابعته التطورات الحكومية الفرنسية  بعدما  نجت حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من تصويتين لحجب الثقة في البرلمان
وتضيف المصادر ان ذلك اكبر دليل على اهتمام فرنسا وحرصها على الملف اللبناني ودعمه في كل المحافل. 

وفي شأن اخر اشارت معلومات الجديد الى ان  وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية محمد الخليفي يصل الاحد الى بيروت على ان يلتقي الاثنين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ثم رئيس الحكومة الذي سيستبقيه على مائدة الغداء في زيارة ستحمل معها رزمة مشاريع  ومساعدات.

وفي معلومات الجديد ان زيارة الخليفي تأتي بعد ازالة بعض من سوء التفاهم بين دول اعضاء اللجنة الخماسية خصوصا بعد تغييب قطر عن الاجتماع الثلاثي الذي عقد في باريس بحضور قائد الجيش  وتشير المعلومات الى وجود تنسيق سعودي قطري حول لبنان.

وتأتي زيارته بعد حضور مساعده محمد بن عبد العزيز ال ثاني اجتماعات الخماسية الاسبوع الماضي وتضيف المعلومات ان المشاريع والمساعدات التي يحملها الضيف القطري كان سبق ان تم اقرارها في زيارات سابقا ويتعلق جزء منها بالمؤسسة العسكرية 

اما حجم المساعدات في المرحلة المقبلة فسيحدد بناء على الدور الذي سيوكل الى قطر في لبنان 
مقالات ذات صلة
"لا قطيعة" بين عون وحزب الله.. وحزمة مشاريع ومساعدات إلى لبنان

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون
السعودية تنتقل الى الخطة "باء" في الملف اللبناني (الديار)

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
سامر خلف لـ #الجديد: حوالي 100 لـ 105 مبانٍ مهددة بالسقوط في طرابلس
04:04
طرابلس تستفيق على انهيار مبنى.. مراسل الجديد يعاين من الموقع
03:43
عضو بلدية طرابلس سامر خلف لـ #الجديد: يجب إعلان حالة الطوارئ بعد الكارثة التي تعرضت لها البلدة والشح في الميزانية لن يُمكّن الدولة من معالجة الأزمة
03:30
انهيار 3 مبانٍ بغضون أيام.. مراسل الجديد يواكب حادثة طرابلس
03:19
الرئيس سلام يتابع حادثة طرابلس: لرفع مستوى الجهوزية وتأمين ما يلزم
03:15
الوكالة الوطنية: فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج إمرأة من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس ويجري العمل على محاولة انقاذ 4 أشخاص من العائلة نفسها والأعمال تجري يدوياً
03:05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026