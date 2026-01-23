الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

السعودية تنتقل الى الخطة "باء" في الملف اللبناني (الديار)

2026-01-23 | 00:31
السعودية تنتقل الى الخطة &quot;باء&quot; في الملف اللبناني (الديار)
السعودية تنتقل الى الخطة "باء" في الملف اللبناني (الديار)

كتبت صحيفة الديار:

كتبت صحيفة الديار:

اكدت مصادر سياسية بارزة لـ"الديار" ان المملكة العربية السعودية انتقلت الى تنفيذ الخطة "باء" بعد فترة من البرودة في التعامل مع الملف اللبناني، شهدت فضيحة "ابو عمر" التي تركت ندوباً في العلاقة بينها وبين الحلفاء. وفي ظل ارتفاع الاصوات من قبل شخصيات روحية وسياسية سنية تشكو من حالة الارباك والضياع في الموقف السياسي، قررت الرياض الدخول على نحو مباشر في اعادة هيكلة المشهد اللبناني برمته وليس فقط الساحة السنية. وقد عمل الامير يزيد بن فرحان خلال تواجده في بيروت على وضع العناوين العامة للمرحلة المقبلة، وكانت الترجمة العملية واضحة مسيحياً عبر التفاف رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس التيار الوطني الحر حول الرئيس جوزاف عون ودعم مواقفه من "حصرية السلاح".. فيما زار السفير السعودي الوليد البخاري وزارة الخارجية في دعم مباشر وعلني لمواقف وزير الخارجية يوسف رجي. وستشهد المرحلة المقبلة تظهيراً للترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية التي سيكون عنوانها "محاصرة" حزب الله.
السعودية تنتقل الى الخطة "باء" في الملف اللبناني (الديار)

محليات

لبنان

السعودية

