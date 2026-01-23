السعودية تنتقل الى الخطة "باء" في الملف اللبناني (الديار)

كتبت صحيفة :

اكدت مصادر سياسية بارزة لـ" " ان المملكة السعودية انتقلت الى تنفيذ الخطة "باء" بعد فترة من البرودة في التعامل مع الملف اللبناني، شهدت فضيحة "ابو عمر" التي تركت ندوباً في العلاقة بينها وبين الحلفاء. وفي ظل ارتفاع الاصوات من قبل شخصيات روحية وسياسية سنية تشكو من الارباك والضياع في الموقف السياسي، قررت الرياض الدخول على نحو مباشر في اعادة هيكلة المشهد اللبناني برمته وليس فقط الساحة السنية. وقد عمل الامير يزيد بن فرحان خلال تواجده في على وضع العناوين العامة للمرحلة المقبلة، وكانت الترجمة العملية واضحة مسيحياً عبر التفاف رئيس سمير جعجع، ورئيس التيار الوطني الحر حول الرئيس جوزاف عون ودعم مواقفه من "حصرية السلاح".. فيما زار السفير السعودي الوليد البخاري في دعم مباشر وعلني لمواقف يوسف رجي. وستشهد المرحلة المقبلة تظهيراً للترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية التي سيكون عنوانها "محاصرة" .